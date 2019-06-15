Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержкуРБК 04:36

Министерство предложило внести изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Законопроект распространяет меры поддержки малого и среднего предпринимательства на самозанятых граждан.
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Самозанятым обещают помощь. Их припишут к малому бизнесу ради статистики

Фонтанка.Ру06:45

Самозанятые получат господдержку как малый бизнес

Российская газета02:34

Самозанятым россиянам хотят предложить господдержку

News.ru05:10

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

РБК04:36

Власти предложили поддержать самозанятых россиян

Телеканал 360°06:29

Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым

Коммерсантъвчера в 19:25

МЭР предлагает распространить отдельные меры господдержки субъектов МСП на самозанятых

ПРАЙМвчера в 16:07
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Происшествия

В центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома

В центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома около гаражей, сообщает Интерфакс-Украина.
Обновлено в 18:34
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Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения

Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
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Бузова после развода с Тарасовым хотела увеличить грудь

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова снова рассказала о своих чувствах после развода с футболистом московского "Локомотива" Дмитрием Тарасовым, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

Губернатор Пензенской области пообещал решить проблемы Чемодановки

Обновлено в 11:12
Политика

В Японии ответили на заявление США о танкерах в Оманском заливе

Правительство Японии ответило на заявления США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе.
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Политика

Появилось видео скандальной шутки-пророчества Лолиты и Цекало

Обновлено в 14:41
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия

Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

Обновлено в 16:22
Политика

Индия вводит пошлины на американские товары

В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20

Обновлено в 14:02
Политика

Трамп призвал сменить мэра Лондона

Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Обновлено в 17:41
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Автоспорт

Экипаж Камуи Кобаяши сохраняет лидерство в Ле-Мане после четырёх часов

Обновлено в 13:17
Общество

Во Франции прошла 31-я акция «жёлтых жилетов»

Обновлено в 15:30
Гаджеты

На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Футбол

Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»

Обновлено в 17:01
Технологии

Крупнейший в мире самолет выставлен на продажу за 400 млн долларов

Воздушное судно Stratolaunch, являющееся крупнейшим в мире, выставлено на продажу за 400 миллионов долларов.
Обновлено в 03:41
Религия

Троицкую родительскую субботу отмечают православные

Обновлено в 02:36
Кино

Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Здоровье

Наполеонов уже нет. Врач-психиатр о здоровье россиян

Обычные люди под словом «шизофрения» имеют в виду любое психическое заболевание.
Обновлено в 17:08
Общество

Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами

Объединенная сеть проанализировала также структуру спроса на электронику со стороны туристов и бизнесменов, приезжающих в Россию.
Обновлено в 17:02
Политика

В Чехии могут сделать дату ввода союзных войск в 1968 году Днём памяти

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года советские войска и ещё четыре государства, входившие в состав ОВД, вошли на территорию Чехословакии с четырёх направлений и воздушным путём для прекращения политических реформ, получивших название "Пражская весна".
Обновлено в 18:13
Политика

Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией

Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
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Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие

Афганские силовики ликвидировали 11 террористов на юго-востоке страны

Отмечается, что все уничтоженные афганскими спецназовцами террористы состояли в движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще двое боевиков были задержаны в ходе спецоперации.
Обновлено в 15:42
Футбол

Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»

Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в семнадцатый раз.
Обновлено в 16:33
Происшествия

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

Обновлено в 14:22
Футбол

ЦСКА начал подготовку к новому сезону

ЦСКА в Ватутинках начал подготовку к сезону-2019/20.
Обновлено в 14:07
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