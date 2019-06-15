Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержкуРБК 04:36
Министерство предложило внести изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Законопроект распространяет меры поддержки малого и среднего предпринимательства на самозанятых граждан.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:38, Вашингтон
Происшествия
В центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома
В центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома около гаражей, сообщает Интерфакс-Украина.
Обновлено в 18:34
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения
Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Бузова после развода с Тарасовым хотела увеличить грудь
Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова снова рассказала о своих чувствах после развода с футболистом московского "Локомотива" Дмитрием Тарасовым, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 22:05
Политика
В Японии ответили на заявление США о танкерах в Оманском заливе
Правительство Японии ответило на заявления США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 10:02
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
Обновлено в 16:22
Политика
Индия вводит пошлины на американские товары
В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Политика
Трамп призвал сменить мэра Лондона
Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Обновлено в 17:41
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Общество
Во Франции прошла 31-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 15:30
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Футбол
Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»
Обновлено в 17:01
Технологии
Крупнейший в мире самолет выставлен на продажу за 400 млн долларов
Воздушное судно Stratolaunch, являющееся крупнейшим в мире, выставлено на продажу за 400 миллионов долларов.
Обновлено в 03:41
Религия
Троицкую родительскую субботу отмечают православные
Обновлено в 02:36
Кино
Скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Здоровье
Наполеонов уже нет. Врач-психиатр о здоровье россиян
Обычные люди под словом «шизофрения» имеют в виду любое психическое заболевание.
Обновлено в 17:08
Общество
Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами
Объединенная сеть проанализировала также структуру спроса на электронику со стороны туристов и бизнесменов, приезжающих в Россию.
Обновлено в 17:02
Политика
В Чехии могут сделать дату ввода союзных войск в 1968 году Днём памяти
В ночь с 20 на 21 августа 1968 года советские войска и ещё четыре государства, входившие в состав ОВД, вошли на территорию Чехословакии с четырёх направлений и воздушным путём для прекращения политических реформ, получивших название "Пражская весна".
Обновлено в 18:13
Политика
Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией
Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
Обновлено в 09:36
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
Афганские силовики ликвидировали 11 террористов на юго-востоке страны
Отмечается, что все уничтоженные афганскими спецназовцами террористы состояли в движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще двое боевиков были задержаны в ходе спецоперации.
Обновлено в 15:42
Футбол
Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»
Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в семнадцатый раз.
Обновлено в 16:33
Происшествия
На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»
Обновлено в 14:22
Футбол
ЦСКА начал подготовку к новому сезону
ЦСКА в Ватутинках начал подготовку к сезону-2019/20.
Обновлено в 14:07