Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержкуРБК 04:36
Министерство предложило внести изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Законопроект распространяет меры поддержки малого и среднего предпринимательства на самозанятых граждан.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:07, Вашингтон
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Обновлено в 04:31
Происшествия
По делу об убийстве жены хоккеиста Соколова задержан его 15-летний сын
Как сообщила пресс-службы СК, по подозрению в убийстве был задержан 15-летний юноша, сын убитой.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Наука
Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с красной помадой и в очках восхитила фанатов
Пользователи сети восхитились ее неуемной энергией и новым имиджем. «Просто захотелось взглянуть на вас», - написала Алла Пугачева.
Обновлено в 14:01
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу
Финальный матч молодежного чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Южной Кореи завершился победой европейской команды со счетом 3:1. Встреча прошла в польской Лодзи.
Обновлено в 14:03
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Татьяна Навка похвасталась идеальным шпагатом
Татьяна Навка показала, как садится на шпагат Всего за два часа видео набрало больше 160 тысяч просмотров и почти тысячу комментариев.
Обновлено в 08:45
Единоборства
Оглашены потенциальные соперники Емельяненко в Bellator
Президент Bellator Скотт Кокер назвал потенциальных соперников российского бойца Федора Емельяненко.
Обновлено в 13:55
Кино
Скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Глава автономии цыган назвала свою версию конфликта в Чемодановке
Глава федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала, из-за чего мог возникнуть конфликт между жителями пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено в 11:12
Религия
Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено в 03:41
Происшествия
SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв
На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 12:34
Общество
Бари Алибасова отправят на реабилитацию в Казахстан
Продюсера Бари Алибасова отправят выздоравливать в Казахстан, после того как он выпил средство для прочистки труб.
Обновлено в 05:24
Наука
Фекальная трансплантация впервые привела к смерти пациента
Не исключено, что фекальные трансплантации в дальнейшем помогут также вылечить диабет, рассеянный склероз и депрессию.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
Первая после пожара месса началась в Нотр-Даме
Собор Парижской Богоматери принял первую мессу после страшного пожара. Трансляцию ведет католический телеканал KTO.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Восемь человек стали жертвами взрыва в столице Сомали
Восемь человек погибли в результате взрыва, который прогремел неподалеку от здания парламента в Магадишо.
Обновлено в 10:18
Технологии
Крупнейший в мире самолет выставлен на продажу за 400 млн долларов
Воздушное судно Stratolaunch, являющееся крупнейшим в мире, выставлено на продажу за 400 миллионов долларов.
Обновлено в 03:41
Политика
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 00:19
Политика
Пушков прокомментировал слова Шрёдера о Крыме
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было выполнено на законных основаниях.
Обновлено в 05:45
Гаджеты
Xiaomi закрывает программу бета-тестирования MIUI для всех устройств
Компания Xiaomi объявила о скором закрытии глобальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Обновлено в 09:45
Происшествия
На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:43
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:36