Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержкуРБК 04:36

Министерство предложило внести изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Законопроект распространяет меры поддержки малого и среднего предпринимательства на самозанятых граждан.
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Самозанятым обещают помощь. Их припишут к малому бизнесу ради статистики

Фонтанка.Ру06:45

Власти предложили поддержать самозанятых россиян

Телеканал 360°06:29

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

РБК04:36

Самозанятым россиянам хотят предложить господдержку

News.ru05:10

Самозанятые получат господдержку как малый бизнес

Российская газета02:34

Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым

Коммерсантъвчера в 19:25

МЭР предлагает распространить отдельные меры господдержки субъектов МСП на самозанятых

ПРАЙМвчера в 16:07
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Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Обновлено в 04:31
Происшествия

На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Обновлено в 11:47
Происшествия

По делу об убийстве жены хоккеиста Соколова задержан его 15-летний сын

Как сообщила пресс-службы СК, по подозрению в убийстве был задержан 15-летний юноша, сын убитой.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Наука

Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с красной помадой и в очках восхитила фанатов

Пользователи сети восхитились ее неуемной энергией и новым имиджем. «Просто захотелось взглянуть на вас», - написала Алла Пугачева.
Обновлено в 14:01
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 04:56
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Финальный матч молодежного чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Южной Кореи завершился победой европейской команды со счетом 3:1. Встреча прошла в польской Лодзи.
Обновлено в 14:03
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Татьяна Навка похвасталась идеальным шпагатом

Татьяна Навка показала, как садится на шпагат Всего за два часа видео набрало больше 160 тысяч просмотров и почти тысячу комментариев.
Обновлено в 08:45
Единоборства

Оглашены потенциальные соперники Емельяненко в Bellator

Президент Bellator Скотт Кокер назвал потенциальных соперников российского бойца Федора Емельяненко.
Обновлено в 13:55
Кино

Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Общество

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Глава автономии цыган назвала свою версию конфликта в Чемодановке

Глава федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала, из-за чего мог возникнуть конфликт между жителями пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено в 11:12
Религия

Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу

Обновлено в 03:41
Происшествия

SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв

На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 12:34
Общество

Бари Алибасова отправят на реабилитацию в Казахстан

Продюсера Бари Алибасова отправят выздоравливать в Казахстан, после того как он выпил средство для прочистки труб.
Обновлено в 05:24
Наука

Фекальная трансплантация впервые привела к смерти пациента

Не исключено, что фекальные трансплантации в дальнейшем помогут также вылечить диабет, рассеянный склероз и депрессию.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

Первая после пожара месса началась в Нотр-Даме

Собор Парижской Богоматери принял первую мессу после страшного пожара. Трансляцию ведет католический телеканал KTO.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Восемь человек стали жертвами взрыва в столице Сомали

Восемь человек погибли в результате взрыва, который прогремел неподалеку от здания парламента в Магадишо.
Обновлено в 10:18
Технологии

Крупнейший в мире самолет выставлен на продажу за 400 млн долларов

Воздушное судно Stratolaunch, являющееся крупнейшим в мире, выставлено на продажу за 400 миллионов долларов.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Новое фото сына Меган Маркл и принца Гарри вызвало переполох

Обновлено в 12:18
Политика

Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну

Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 00:19
Политика

Пушков прокомментировал слова Шрёдера о Крыме

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было выполнено на законных основаниях.
Обновлено в 05:45
Гаджеты

Xiaomi закрывает программу бета-тестирования MIUI для всех устройств

Компания Xiaomi объявила о скором закрытии глобальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье

Обновлено в 09:53
Армия и оружие

Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 09:45
Происшествия

На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП

"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:43
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:36
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