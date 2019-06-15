Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержкуРБК вчера в 04:36
Министерство предложило внести изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Законопроект распространяет меры поддержки малого и среднего предпринимательства на самозанятых граждан.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:26, Вашингтон
Политика
Эрдоган заявил о поставках российских С-400 в июле
Ранее Эрдоган заявил, что вопрос о поставках зенитных ракетных систем С-400 российского производства в республику закрыт.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В полиции отреагировали на мощный взрыв в центре Киева
В полиции пояснили, что, предположительно, взрыв произошел в результате утечки газа в одном из гаражей, находившихся во дворе среди жилых домов.
Обновлено в 08:50
Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Екатеринбургская епархия приняла решение не рассматривать сквер у Театра драмы как место для строительства собора Святой Екатерины.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Глава Пензенской области раскритиковал фейки о драке в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал остановить распространение ложных новостей о конфликте в Чемодановке, которые могут посеять панику среди населения.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Футбол
Защитник «Шахтера» может перейти в московское «Динамо»
Обновлено в 07:45
Общество
Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова пожелала всей России алкоголизма
Анастасия Волочкова устала от постоянных нападок и обвинений в злоупотреблении спиртным и пожелала алкоголизма всей России.
Обновлено в 04:40
Политика
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну.
Обновлено вчера в 00:19
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Обновлено в 08:06
Происшествия
Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Обновлено в 04:35
Политика
Болтон заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
Обновлено в 10:58
Авто
Шеф BMW M утверждает, что M8 станет самой быстрой BMW на Нюрбургринге
Глава M Маркус Флаш рассказал австралийскому веб-сайту Whichcar, что M8 является «машиной с максимальной производительностью» подразделения M и это будет абсолютно самая быстрая BMW за всю историю Nürburgring Nordschleife.
Обновлено 14 июня в 08:05
Армия и оружие
В ЛНР сбили беспилотник украинских военных
По словам Филипоненко, фото и видео, сделанные беспилотником, изучаются специалистами Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 10:33
Политика
Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня пробежал через работающий фонтан на Театральной площади в Мариуполе, вслед за ним побежали и несколько горожан.
Обновлено в 01:15
Авто
Объективный обзор Toyota LC Prado: «минусы» легенды
Российский блогер устроил критический разбор культового внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, заявив, что это во многом переоцененный автомобиль.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Обновлено в 08:34
Общество
«Велес» выпустил на волю одиннадцать животных
Обновлено в 04:26
Происшествия
Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции
Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
Обновлено в 10:50
Футбол
Сарри стал главным тренером «Ювентуса»
Обновлено в 09:35
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве
Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.
Обновлено в 10:05
Единоборства
Полуфинал Всемирной боксёрской суперсерии завершился скандалом
Майрис Бриедис нокаутировал Кшиштофа Гловацкого в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и завоевал титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBO.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане
Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:58