Минэкономразвития предложило контролировать расходы россиянРИА Новости 08:27

Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.

с чего всё началось

Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой.

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