Экономика

Минэкономразвития предложило контролировать расходы россиянРИА Новости 08:27

Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой.
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Минэкономразвития предложило контролировать расходы россиян

Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.
РИА Новости08:27

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В правительстве намерены взять под контроль расходы россиян

URA.Ru09:10

Минэкономразвития опровергло информацию о планах по контролю за расходами россиян

ТАСС11:05

Минэкономразвития предложило контролировать расходы россиян

РИА Новости08:27

Минэкономики отрицает планы контролировать расходы россиян

Коммерсантъ11:04

В МЭР прояснили ситуацию с введением контроля за тратами россиян

Газета.Ru10:56

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

РБК08:36

Власти открестились от планов следить за расходами россиян

Lenta.ru11:20
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Происшествия

Арашуков заявил, что его обвиняют в убийстве из-за плевка

По словам Арашукова, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии во время очной ставки выдвинул удивительный мотив убийства лидера молодежного общественного движении "Адыге Хасэ" Аслана Жукова.
Обновлено в 10:49
Политика

Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ

Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 04:10
Наука

Ученые раскрыли количество жертв Тунгусского метеорита

Обновлено в 04:39
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Политика

Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено в 10:59
Футбол

Каррера прокомментировал свое увольнение из «Спартака»

Обновлено в 11:24
Происшествия

В Волгограде загорелся склад на рынке стройматериалов

Склад горит на рынке стройматериалов в Волгограде на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 09:34
Культура

Диорама «Дорога через войну» откроется в Петербурге осенью

Как рассказал автор диорамы, она представит путь из лета 1941 к весне 1945 года. Площадь экспозиции составит две тысячи квадратных метров.
Обновлено в 07:45
Политика

Евросоюз официально продлил санкции против России

Направленные против РФ экономические санкции Евросоюза официально продлены на шесть месяцев.
Обновлено в 08:43
Наука

Останки гигантской доисторической птицы нашли в Крыму

В Крыму обнаружили останки гигантской доисторической птицы, возраст которой может достигать 2 млн лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:20
Экономика

В ПФР пересчитали доплаты к пенсиям

Полный перерасчет социальной доплаты всем пенсионерам будет проведен до 1 июля, отметили в ПФР.
Обновлено в 10:27
Политика

Парламент Киргизии лишил экс-президента неприкосновенности

Парламент Киргизии принял постановление «О лишении статуса экс-президента КР Аламазбека Атамбаева».
Обновлено в 05:34
Происшествия

Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств

Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Субмарина Северного флота вышла из Полярного в Петербург

Дизель-электрическая подлодка Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Владикавказ» вышла из Полярного в направлении Балтийского моря.
Обновлено в 09:34
Теннис

Россиянка Флинк пробилась в основную сетку Уимблдона

Обновлено в 11:37
Политика

Президент Туниса оказался на грани смерти

Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.
Обновлено в 10:55
Футбол

«Краснодар» и ЦСКА объявили стартовые составы

Обновлено в 11:11
Политика

Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР

Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Космос

В «Роскосмосе» хотят запустить «Прогресс МС-12» по сверхбыстрой схеме

Грузовой корабль «Прогресс МС-12», который планируется запустить 31 июля, полетит к Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Под Белгородом мужчина расстрелял из ружья четырех человек

Полиция в Белгородской области объявила в розыск мужчину, который расстрелял из ружья четырех человек.
Обновлено в 09:33
Здоровье

Минздрав Ростовской области назвал причины онкологических заболеваний

Минздрав Ростовской области озвучил основные причины онкологических заболеваний в регионе, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 10:04
Авто

В Россию возвращаются автомобили Ravon

Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
Обновлено вчера в 05:51
Интернет

Новое приложение реалистично раздевает девушек на фото

Создатель DeepNude рекомендует использовать фото девушек, у которых уже оголена большая часть тела — например, в купальнике или нижнем белье.
Обновлено в 10:49
Кино

Умер известный американский актер Билли Драго

Причина смерти Билли Драго не сообщается.
Обновлено в 00:38
Политика

В Кремле сообщили о деталях встречи Путина и Трампа на саммите G20

Обновлено вчера в 13:04
Армия и оружие

Минобороны заказало поставку 76 истребителей Су-57

Обновлено в 10:41
Политика

Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти

Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38
Экономика

Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»

По прогнозам Нацбанка, сокращение туристического потока из России в Грузию негативно повлияет на грузинскую экономику и в 2019 году может стоить ей до $300 млн.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская взяла мужа Максима Матвеева на гастроли в Лондон

С собой на гастроли Елизавета взяла 36-летнего мужа Максима Матвеева. Актер решил поддержать супругу в такой ответственный момент.
Обновлено в 10:13
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