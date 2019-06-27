Экономика
Минэкономразвития предложило контролировать расходы россиянРИА Новости 08:27
Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой.
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с чего всё началось
Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.РИА Новости08:27
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Арашуков заявил, что его обвиняют в убийстве из-за плевка
По словам Арашукова, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии во время очной ставки выдвинул удивительный мотив убийства лидера молодежного общественного движении "Адыге Хасэ" Аслана Жукова.
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Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации.
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Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
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Ученые раскрыли количество жертв Тунгусского метеорита
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Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
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Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
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Происшествия
В Волгограде загорелся склад на рынке стройматериалов
Склад горит на рынке стройматериалов в Волгограде на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 09:34
Культура
Диорама «Дорога через войну» откроется в Петербурге осенью
Как рассказал автор диорамы, она представит путь из лета 1941 к весне 1945 года. Площадь экспозиции составит две тысячи квадратных метров.
Обновлено в 07:45
Политика
Евросоюз официально продлил санкции против России
Направленные против РФ экономические санкции Евросоюза официально продлены на шесть месяцев.
Обновлено в 08:43
Наука
Останки гигантской доисторической птицы нашли в Крыму
В Крыму обнаружили останки гигантской доисторической птицы, возраст которой может достигать 2 млн лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:20
Экономика
В ПФР пересчитали доплаты к пенсиям
Полный перерасчет социальной доплаты всем пенсионерам будет проведен до 1 июля, отметили в ПФР.
Обновлено в 10:27
Политика
Парламент Киргизии лишил экс-президента неприкосновенности
Парламент Киргизии принял постановление «О лишении статуса экс-президента КР Аламазбека Атамбаева».
Обновлено в 05:34
Происшествия
Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств
Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Субмарина Северного флота вышла из Полярного в Петербург
Дизель-электрическая подлодка Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Владикавказ» вышла из Полярного в направлении Балтийского моря.
Обновлено в 09:34
Теннис
Россиянка Флинк пробилась в основную сетку Уимблдона
Обновлено в 11:37
Политика
Президент Туниса оказался на грани смерти
Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.
Обновлено в 10:55
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«Краснодар» и ЦСКА объявили стартовые составы
Обновлено в 11:11
Политика
Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Космос
В «Роскосмосе» хотят запустить «Прогресс МС-12» по сверхбыстрой схеме
Грузовой корабль «Прогресс МС-12», который планируется запустить 31 июля, полетит к Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Под Белгородом мужчина расстрелял из ружья четырех человек
Полиция в Белгородской области объявила в розыск мужчину, который расстрелял из ружья четырех человек.
Обновлено в 09:33
Здоровье
Минздрав Ростовской области назвал причины онкологических заболеваний
Минздрав Ростовской области озвучил основные причины онкологических заболеваний в регионе, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 10:04
Авто
В Россию возвращаются автомобили Ravon
Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
Обновлено вчера в 05:51
Интернет
Новое приложение реалистично раздевает девушек на фото
Создатель DeepNude рекомендует использовать фото девушек, у которых уже оголена большая часть тела — например, в купальнике или нижнем белье.
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Умер известный американский актер Билли Драго
Причина смерти Билли Драго не сообщается.
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Политика
В Кремле сообщили о деталях встречи Путина и Трампа на саммите G20
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Армия и оружие
Минобороны заказало поставку 76 истребителей Су-57
Обновлено в 10:41
Политика
Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38
Экономика
Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»
По прогнозам Нацбанка, сокращение туристического потока из России в Грузию негативно повлияет на грузинскую экономику и в 2019 году может стоить ей до $300 млн.
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Шоу-бизнес
Елизавета Боярская взяла мужа Максима Матвеева на гастроли в Лондон
С собой на гастроли Елизавета взяла 36-летнего мужа Максима Матвеева. Актер решил поддержать супругу в такой ответственный момент.
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