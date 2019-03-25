Экономика

Минэкономразвития предлагает объединить все экологические платежиКомсомольская правда 04:37

В Минэкономразвития предлагают создать новый фонд, куда будут поступать средства, собираемые на поддержание экологии. Речь идет о трех обязательных платежах: экологическом и утилизационном сборах, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минэкономразвития предлагает объединить все экологические платежи

Комсомольская правда04:37

Минэкономразвития предложило создать экологический фонд

Пятый каналвчера в 23:29

Экологические платежи могут объединить в отдельный фонд — Минэкономразвития

Телеканал 360°вчера в 22:42

МЭР предлагает не кодифицировать экологические платежи

Право.ру01:32

Экологические платежи собираются объединить в один фонд

РЕН ТВвчера в 18:50

Минэк предложил объединить экологические платежи в один фонд

Известиявчера в 18:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Армия и оружие

Источник объяснил цель визита российских военных в Венесуэлу

Обновлено в 04:00
Политика

В частных вузах Японии ужесточат режим секретности

Глава Южной Кореи призвал к развитию робототехники Основанием для беспокойства стало то, что в прошлом финансовом году, который завершился в Японии 31 марта 2018 года, частные университеты Страны восходящего солнца осуществили более 350 научных исследований совместно с зарубежными коллегами.
Обновлено в 02:10
Политика

Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после произошедшей в 2014 году смены власти в стране работал на российские спецслужбы.
Обновлено в 05:34
Экономика

Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов

21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия

Спортсмен скончался во время лыжной гонки в Самарской области

Обновлено в 03:52
Происшествия

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Общество

Детское питание в России оказалось под угрозой исчезновения

В России могут возникнуть перебои с ввозом в страну лечебного и детского питания.
Обновлено в 05:14
Политика

Зеленский рассказал об источниках финансирования своей кампании

Обновлено вчера в 16:46
Музыка

Сергей Шнуров рассказал, чем займется после роспуска «Ленинграда»

Обновлено в 06:12
Футбол

«Кардифф» объяснит ФИФА, почему не хочет платить «Нанту» за Салу

Руководство «Кардифф Сити» составило заявление относительно трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы, которое в скором времени будет направлено в ФИФА.
Обновлено в 03:43
Экономика

Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко

Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Политика

Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра

Газета The Sun призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

В Москве мажор на Gelandewagen устроил смертельную аварию

Обновлено в 04:16
Происшествия

Склад с горючим загорелся в Чехове

Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Юрий Николаев госпитализирован с тяжелыми травмами

Николаев был доставлен в одну из московских больниц, где у него обнаружили сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также гематомы на лице.
Обновлено вчера в 18:56
Политика

S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»

Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Наука

Роботы научили рыб и пчел общаться

В ходе эксперимента европейских ученых роботы научили рыб и пчел передавать разные сигналы и координировать действия.
Обновлено 23 марта в 07:09
Транспорт

ГИБДД анонсировала изменение правил экзамена на водительские права

Водителей ожидают изменения в правилах сдачи экзамена на получение водительского удостоверения, предупредил главный инспектор по безопасности дорожного движения в России Михаил Черников.
Обновлено в 06:27
Футбол

«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матче

Футболисты «Локомотива» и «Уфы» сыграли вничью в товарищеском матче. В составе уфимцев отличились Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов.
Обновлено в 06:31
Происшествия

На Урале пьяный отчим зарезал двухлетнюю девочку за разбитый фунфырик

Ребенок случайно разбил фунфырик. В гневе мужчина схватил нож и нанес несколько ударов девочке, которая умерла до приезда врачей.
Обновлено в 05:34
Общество

Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая

"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Футбол

Капелло назвал лучших игроков, которых он тренировал

Обновлено вчера в 06:52
Политика

Столтенберг пообещал Грузии членство в НАТО

Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, она обязательно станет в итоге членом альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси 25 марта.
Обновлено в 03:40
Политика

Домохозяйка победила на выборах мэра Усть–Илимска Иркутской области

Обновлено в 03:03
Происшествия

Вину признал: в СКР рассказали о задержании екатеринбургского педофила

Еще на прошлой неделе стало известно о задержании в Екатеринбурге педофила, совершившего как минимум два сексуальных преступления в отношении малолетних девочек.
Обновлено в 05:15
Происшествия

На военной базе США в Японии произошел взрыв

На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

Завершается следствие по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено вчера в 23:10
Общество

Арбитражный суд отклонил иск Росгвардии к поставщику продуктов питания

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск Росгвардии к крымскому мясокомбинату «Дружба народов», поводом для подачи которого стала поставка некачественных продуктов питания для силового ведомства.
Обновлено в 05:59
Общество

Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.
Обновлено в 04:24
Экономика

Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное