Экономика
Минэкономразвития предлагает объединить все экологические платежиКомсомольская правда 04:37
В Минэкономразвития предлагают создать новый фонд, куда будут поступать средства, собираемые на поддержание экологии. Речь идет о трех обязательных платежах: экологическом и утилизационном сборах, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экологические платежи могут объединить в отдельный фонд — Минэкономразвития
Телеканал 360°вчера в 22:42
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Политика
В частных вузах Японии ужесточат режим секретности
Глава Южной Кореи призвал к развитию робототехники Основанием для беспокойства стало то, что в прошлом финансовом году, который завершился в Японии 31 марта 2018 года, частные университеты Страны восходящего солнца осуществили более 350 научных исследований совместно с зарубежными коллегами.
Обновлено в 02:10
Политика
Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после произошедшей в 2014 году смены власти в стране работал на российские спецслужбы.
Обновлено в 05:34
Экономика
Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Общество
Детское питание в России оказалось под угрозой исчезновения
В России могут возникнуть перебои с ввозом в страну лечебного и детского питания.
Обновлено в 05:14
Политика
Зеленский рассказал об источниках финансирования своей кампании
Обновлено вчера в 16:46
Футбол
«Кардифф» объяснит ФИФА, почему не хочет платить «Нанту» за Салу
Руководство «Кардифф Сити» составило заявление относительно трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы, которое в скором времени будет направлено в ФИФА.
Обновлено в 03:43
Экономика
Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко
Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Политика
Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра
Газета The Sun призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Юрий Николаев госпитализирован с тяжелыми травмами
Николаев был доставлен в одну из московских больниц, где у него обнаружили сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также гематомы на лице.
Обновлено вчера в 18:56
Политика
S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»
Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Наука
Роботы научили рыб и пчел общаться
В ходе эксперимента европейских ученых роботы научили рыб и пчел передавать разные сигналы и координировать действия.
Обновлено 23 марта в 07:09
Транспорт
ГИБДД анонсировала изменение правил экзамена на водительские права
Водителей ожидают изменения в правилах сдачи экзамена на получение водительского удостоверения, предупредил главный инспектор по безопасности дорожного движения в России Михаил Черников.
Обновлено в 06:27
Футбол
«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матче
Футболисты «Локомотива» и «Уфы» сыграли вничью в товарищеском матче. В составе уфимцев отличились Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов.
Обновлено в 06:31
Происшествия
На Урале пьяный отчим зарезал двухлетнюю девочку за разбитый фунфырик
Ребенок случайно разбил фунфырик. В гневе мужчина схватил нож и нанес несколько ударов девочке, которая умерла до приезда врачей.
Обновлено в 05:34
Общество
Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая
"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Футбол
Капелло назвал лучших игроков, которых он тренировал
Обновлено вчера в 06:52
Политика
Столтенберг пообещал Грузии членство в НАТО
Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, она обязательно станет в итоге членом альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси 25 марта.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Вину признал: в СКР рассказали о задержании екатеринбургского педофила
Еще на прошлой неделе стало известно о задержании в Екатеринбурге педофила, совершившего как минимум два сексуальных преступления в отношении малолетних девочек.
Обновлено в 05:15
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
Завершается следствие по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Обновлено вчера в 23:10
Общество
Арбитражный суд отклонил иск Росгвардии к поставщику продуктов питания
Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск Росгвардии к крымскому мясокомбинату «Дружба народов», поводом для подачи которого стала поставка некачественных продуктов питания для силового ведомства.
Обновлено в 05:59
Общество
Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.
Обновлено в 04:24
Экономика
Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39