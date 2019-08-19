Транспорт
Минэкономразвития предлагает новый вариант трассы Москва-КазаньГТРК Владимир вчера в 04:58
Вместо платной дороги Москва - Казань Минэкономразвития предложило строить новую трассу до Владимира, сообщает со ссылкой на "Ведомости". Это позволит сократить расходы на проект с 539 млрд рублей до 279 млрд.
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с чего всё началось
Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить его поручил президент Владимир Путин.Ведомости18 августа в 17:25
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БИЗНЕС Onlineвчера в 11:49
В Минэкономразвития РФ предложили способ сократить расходы на строительство трассы Москва – Казань
Татар-информвчера в 04:12
Минэкономразвития вместо дороги Москва – Казань предлагает построить трассу до Владимира
Интерфаксвчера в 03:07
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