Министерство экономического развития в новом макропрогнозе понизит прогноз по инфляции в РФ в 2019 году ниже отметки в 4%. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает ТАСС.

Минэкономразвития понизит прогноз по инфляции в России в 2019 году

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