Экономика
Минэкономразвития понизит прогноз по инфляции в России в 2019 годуDP.RU 06:31
Министерство экономического развития в новом макропрогнозе понизит прогноз по инфляции в РФ в 2019 году ниже отметки в 4%. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает ТАСС.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:58, Вашингтон
Общество
Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве США в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Соединённые Штаты устраивают провокации для оказания влияния на выборы в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 09:35
Футбол
Рибери может перейти в ПСВ к ван Боммелу
Интерес к французу проявляет ПСВ из Эйндховена, который возглавляет бывший партнер Рибери по «Баварии» Марк ван Боммел, лично желающий видеть его в своей команде.
Обновлено в 17:05
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Политика
Южные Курилы отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020
Если открыть маршрут в Хоккайдо, который примет эстафету олимпийского огня с 14 по 15 июня 2020 года, то участок с Южными Курилами становится неактивным, при этом часть российского острова Кунашира остается видна.
Обновлено в 03:33
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.
Обновлено в 16:20
Политика
Вмешательство в дела России: советник посольства США вызван в МИД РФ
Советник посольства США в Москве вызван в МИД России, потому что на сайте американской дипмиссии, а также в Твиттере управления Госдепа были размещены схемы проведения в Москве несанкционированной акции 3 августа и призывы к участию в них.
Обновлено в 16:50
Политика
Хазин прокомментировал заявление Эрдогана по Крыму
Михаил Хазин, российский экономист и автор книг о мировом политическом и экономическом устройстве, прокомментировал заявление турецкого президента о том, что они не признают принадлежность Крыма Российской Федерации.
Обновлено вчера в 13:15
Спорт
Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.
Обновлено в 11:49
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Политика
Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
Прощание началось в 09:00 и продлится до полудня. После этого траурная церемония продолжится на Калитниковском кладбище.
Обновлено в 03:17
Футбол
«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции
Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес
Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро
Не прошло и часа, как Лена Миро в Телеграм-канале сообщила о попытке взлома своего аккаунта и предупредила Рудковскую, что взлом чужой страницы уголовно наказуемое деяние.
Обновлено в 12:51
Политика
Минсельхоз не дал запретить уничтожение санкционных продуктов
Минсельхоз выступил против запрета на уничтожение запрещенных ко ввозу продуктов из США и Европы.
Обновлено в 10:15
Общество
В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ
Обновлено в 17:06
Происшествия
Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело
В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Обновлено в 07:53
Космос
Хаббл демонстрирует новый портрет Юпитера
Как и в случае с предыдущими снимками Юпитера, сделанными Хабблом, новое изображение подтверждает, что шторм, который бушевал на поверхности Юпитера в течение, по крайней мере, 150 лет, продолжает сокращаться.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В исследовании указывается, что 26 % детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума, это данные за 2017 год.
Обновлено 07 августа в 02:50
Культура
В Третьяковской галерее рассказали о планах на новый сезон
Проект является четвертой выставкой в цикле "Художник и время", который осуществляется в рамках программы "Третьяковская галерея открывает свои запасники".
Обновлено в 09:42
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
В ВСУ нашли танковое подразделение с «мертвыми душами»
Обновлено в 15:53
Общество
В России появится национальный стандарт школьной формы
Обновлено в 04:53
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Происшествия
В Калифорнии медведь упал с обрыва на полицейскую машину
Обновлено в 09:59
Общество
Синоптики предупредили о ночных заморозках
Синоптики рассказали об ожидающихся на выходных ночных заморозках в Архангельской области и Республике Коми.
Обновлено в 17:31
Технологии
Хакеры три недели атаковали Coinbase. Биржа защитила средства клиентов
Американская криптовалютная биржа Coinbase сообщила о «целенаправленной, изощренной и продуманной» хакерской атаке, которая состоялась несколько месяцев назад.
Обновлено в 10:31