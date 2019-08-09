Экономика
Минэкономразвития понизит прогноз по инфляции в России в 2019 годуDP.RU 06:31
Министерство экономического развития в новом макропрогнозе понизит прогноз по инфляции в РФ в 2019 году ниже отметки в 4%. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает ТАСС.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 10:49, Вашингтон
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