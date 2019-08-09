Финансы

Минэкономразвития понизит прогноз инфляции в России по итогам годаИзвестия 07:20

Министерство экономического развития понизит прогноз инфляции в России по итогам текущего года до уровня ниже 4%, сообщил в пятницу, 9 августа, глава ведомства Максим Орешкин. Он напомнил, что, согласно предыдущим расчетам, этот показатель был на уровне 4,3%.
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Минэкономразвития снизит прогноз инфляции по итогам года ниже уровня в 4%

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Минэкономразвития понизит прогноз инфляции в России по итогам года

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Минэкономразвития понизит прогноз по инфляции в России в 2019 году

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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политик, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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