Финансы
Минэкономразвития понизит прогноз инфляции в России по итогам годаИзвестия 07:20
Министерство экономического развития понизит прогноз инфляции в России по итогам текущего года до уровня ниже 4%, сообщил в пятницу, 9 августа, глава ведомства Максим Орешкин. Он напомнил, что, согласно предыдущим расчетам, этот показатель был на уровне 4,3%.
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Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
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