Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля в 2019 годуГазета.Ru 03:00

Оценку курса мы чуть-чуть делаем слабее относительно предыдущего прогноза: ожидаем к доллару на уровне 66 руб. в среднем за год.

Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ведомство понизило среднегодовой прогноз по курсу рубля в 2019 году с 63 руб. 9 коп. до 66 руб. за доллар, передает ТАСС. Данное заявление он сделал во время выступления в Госдуме.

Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля в 2019 году

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