Финансы

REGNUMREGNUMМинэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля на 2019–2024 годы

Минэкономразвития России понизило свой прогноз по среднему курсу рубля к доллару США в 2019 году с прежних 65,1 рубля до 65,4 рубля за доллар. Об этом сообщил на брифинге 26 августа глава ведомства Максим Орешкин.
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Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля

URA.Ru15:02

Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля

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Прогноз по курсу рубля пересмотрят, но «минимально»

Росбалт23 августа в 11:28

Минэкономразвития повысило прогноз среднего курса доллара на 2019 г до 65,4 руб с 65,1 руб

ПРАЙМ14:11

Минэкономразвития минимально скорректирует свои прогнозы

News.ru23 августа в 12:29

Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля на 2019–2024 годы

REGNUM13:22

Пересмотр прогноза по курсу рубля на 2019 год будет минимальным

Интерфакс23 августа в 11:02
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Lenta.ru 14:13
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В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

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Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7 в 2020 году

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7, которая состоится в следующем году в США.
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Китай призвал США прекратить провоцировать новую гонку вооружений

Китайское правительство призвало Соединённые Штаты выполнять обязательства в рамках международного режима ограничения вооружений и перестать провоцировать новую гонку вооружений, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
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Если представить себе, что Венеру наблюдают с помощью мощных телескопов инопланетные наблюдатели, то им будет трудно отличить её от нашей планеты.
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