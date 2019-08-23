Финансы

URA.RuURA.RuМинэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля

«Министерство пересмотрело прогноз по курсу рубля по итогам 2019 года в сторону понижения — до уровня 65,4 рублей за доллар с 65,1 рублей за доллар в апрельском прогнозе», — сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля

URA.Ru15:02

Минэкономики пересмотрело свои прогнозы по рублю и нефти

Вечерний курьер13:54

Пересмотр прогноза по курсу рубля на 2019 год будет минимальным

Интерфакс23 августа в 11:02

Минэкономразвития повысило прогноз среднего курса доллара на 2019 г до 65,4 руб с 65,1 руб

ПРАЙМ14:11

Минэкономразвития минимально скорректирует свои прогнозы

News.ru23 августа в 12:29

Прогноз по курсу рубля пересмотрят, но «минимально»

Росбалт23 августа в 11:28

Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля

Инфо2413:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Экономика

Путин провел в Кремле совещание по экономическим вопросам

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 26 августа, провел совещание по экономическим вопросам Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 10:59
Общество

Еще одну семью хотят лишить родительских прав за участие в митингах

Коммерсантъ 15:08
Происшествия

Пара из Воронежской области натравила опасную собаку на рыбака

КП - Воронеж 11:30
Технологии

Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов

В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
Lenta.ru 14:46
Происшествия

СК завел дело из-за вспышки мышиной лихорадки в Саратовской области

В Саратове возбуждено уголовное дело из-за вспышки заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).
Российская газета 10:36
Авто

Электрический Audi e-tron проехал 10 стран за сутки

Электрический кроссовер Audi e-tron за 24 часа сумел преодолеть расстояние в 1695 километров и проехать по территории 10 разных стран.
Motor 09:17
Футбол

Урал — Сочи 3:1

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» обыграл «Сочи» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».
Чемпионат 12:53
Финансы

Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
Интерфакс 03:33
Политика

Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре

Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12
Авто

Родстер Fiat 124 Spider снимут с производства во второй раз

Построенный на базе Mazda MX-5 родстер Fiat 124 Spider решили окончательно снять с производства.
Motor 12:39
Армия и оружие

Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М

Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Дни24 05:10
Общество

Двойник Стива Джобса найден в Египте

Газета.Ru 09:56
Футбол

«Интер» в большинстве разгромил «Лечче» на старте Серии А

Евро-футбол.ру 16:40
Экономика

Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»

Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
REGNUM 01:57
Происшествия

Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех

Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Авто

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале

Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Политика

Лавров убежден, что процесс международного признания Абхазии необратим

Абхазия состоялась как демократическое государство, процесс международного признания республики необратим.
ТАСС 15:01
Политика

Порошенко пообещал поднять над Донецком флаг Украины

CBS Media 13:31
Шоу-бизнес

Предатель Ольги Бузовой Денис Лебедев может стать участником «Плана Б»

Bimru.ru 11:22
Хоккей

Кудашов: Белов только начал набирать форму после травмы

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Алексей Кудашов сообщил, что защитник Антон Белов только начал набирать форму после серьезной травмы.
РИА Новости 15:40
Политика

Экс-президент Украины рассказал, что не засыпает без пистолета

Первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что каждую ночь перед сном кладет на прикроватную тумбочку пистолет из-за ощущения необъяснимой угрозы, пишет Lenta.ru.
РЕН ТВ 08:47
Общество

Спор уместен: автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн

По электронной почте На сайте госуслуг gosuslugi.ru появится отдельный сервис, который позволит обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн, без визита в Госавтоинспекцию, пояснил «Известиям» Максим Паршин.
Известия 15:11
Наука

Ученым удалось вновь получить редкий тип сверхпроводимости

Naked Science 21 августа в 20:02
Здоровье

Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей

Жительница Британии с камнями в почках лишилась конечностей из-за развившегося у нее сепсиса.
РИА Новости 16:49
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка

Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня 10:13
Политика

Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС

РИА Новости 08:05
Общество

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц

Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
РИА Новости 11:01
Финансы

Орешкин назвал кредитование в России социальной проблемой

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ситуация с потребительским кредитованием в России приобретает черты "социальной проблемы".
Московский Комсомолец 15:56
Политика

Адвокат: Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными

Ранее 26 августа источник с российской стороны, близкий к процессу обмена заключенными между Россией и Украиной, сообщил Daily Storm, что подготовка пока приостановилась.
Daily Storm 10:41
Авто

Новый Porsche Taycan уже установил рекорд Нюрбургринга

Еще замаскированный Porsche Taycan установил новый рекорд для четырехдверных электромобилей на Нюрбургринге, преодолев знаменитую немецкую трассу за 7 минут и 42 секунды.
SpeedMe 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное