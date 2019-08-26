Финансы
Инфо24Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля
Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля по итогам 2019 года в сторону понижения — до 65,4 рублей за доллар с 65,1 рублей в апрельском прогнозе. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе брифинга 26 августа.
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Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2019 году до 3,8% с 4,3%
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