Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ на 2020 год до 3% с 3,8%, сохранив прогноз на 2021-2024 годы на уровне 4%, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин, представляя обновленный прогноз министерства на 2020-2024 годы и актуализированный прогноз на 2019 год.

с чего всё началось

«Инфляция по итогам 2019 года, несмотря на все пессимистичные ожидания и эффект от повышения НДС, опустится ниже целевого уровня и составит 3,8% год к году», — сказал министр. Напомним, что в предыдущей версии прогноза инфляция ожидалась на уровне 4,3%.

Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции на 2019 год

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