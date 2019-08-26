Финансы

Парламентская газетаПарламентская газетаМинэкономразвития понизило прогноз по инфляции на 2019 год

«Инфляция по итогам 2019 года, несмотря на все пессимистичные ожидания и эффект от повышения НДС, опустится ниже целевого уровня и составит 3,8% год к году», — сказал министр. Напомним, что в предыдущей версии прогноза инфляция ожидалась на уровне 4,3%.
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с чего всё началось

Минэкономразвития озвучило прогноз по инфляции до 2024 года

Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ на 2020 год до 3% с 3,8%, сохранив прогноз на 2021-2024 годы на уровне 4%, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин, представляя обновленный прогноз министерства на 2020-2024 годы и актуализированный прогноз на 2019 год.
РИА Новостивчера в 13:32

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Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля

URA.Ruвчера в 15:02

Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля на 2019–2024 годы

REGNUMвчера в 13:22

Минэкономразвития снизило прогноз курса рубля на 2019 год

Московский Комсомолецвчера в 14:10

Минэкономразвития понизило прогноз роста инвестиций в РФ на 2019 и 2020 гг до 2% и 5%

ПРАЙМвчера в 16:38

Орешкин: инфляция по итогам года будет ниже 4 процентов

Вести.Ruвчера в 15:32

Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2019 году до 3,8% с 4,3%

Интерфаксвчера в 13:22

Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в 2019 году до 3,8%

РЕН ТВвчера в 13:20
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Экономика

В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками

Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.
REGNUM 03:10
Экономика

Отделения «Почты России» могут стать аптеками, МФЦ и алкомаркетами

Около 85 миллиардов рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды аптеки, алкомаркета, МФЦ и банка, а также образовательного и медицинского учреждений.
Телеканал 360° 25 августа в 22:47
Происшествия

Сбежавший с пистолетом полицейский из Якутии найден мертвым

Газета.Ru вчера в 16:52
Политика

Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы

Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Известия вчера в 09:28
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Армия и оружие

В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

РИА Новости вчера в 20:26
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Политика

В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России

Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском вчера в 11:43
Общество

Появилось видео схода селя во Владивостоке

В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Общество

В Роструде рассказали о новой графе в резюме

В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 01:48
Здоровье

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин снова осудил тагильских хирургов

Алексей Балыбердин на своей странице в соцсети вновь высказался о ситуации с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле, он назвал действия медработников «саботажем».
ТагилСити.ру 02:10
Общество

AP: умерла работавшая с Мишель Обамой дизайнер Изабель Толедо

Дизайнер кубинского происхождения Изабель Толедо, наряды которой носили бывшая первая леди США Мишель Обама и актриса Деми Мур, умерла в США в возрасте 59 лет.
ТАСС вчера в 17:45
Технологии

Новосибирский авиаремонтный завод разработал мобильный сервисный центр для вертолетов

Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ) холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) разработал мобильный сервисный центр (МСЦ), предназначенный для выполнения капитального ремонта вертолетов типа Ми-8, Ми-17, Ми-171 и их модификаций в условиях авиационных баз заказчиков, разработку представят на 14-м Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
ТАСС 03:08
Политика

40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии

Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.
Lenta.ru вчера в 19:15
Космос

«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС

Корабль доставил на МКС около 670 кг сухого груза. 24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции.
РБК вчера в 23:10
Происшествия

Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
RT на русском вчера в 13:49
Происшествия

В Москве загорелся Рождественский монастырь

Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:53
Шоу-бизнес

Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк

Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.
Экспресс газета 01:17
Музыка

Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой

Светлана Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой «Живи спокойно, страна».
Дни24 00:19
Политика

Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе

Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".
Российская газета 02:27
Игры

Состоялся запуск World of Warcraft Classic

Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.
Sportbox.RU 02:58
Гаджеты

Google анонсировал обновление Android на смартфонах

3 сентября владельцы смартфонов на базе Android смогут установить новую версию операционной системы. Об этом сообщает портал Phone Arena.
РЕН ТВ вчера в 09:44
Политика

ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду на мотоцикле без шлема

Дождь 03:10
Теннис

Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Здоровье

В России за пять лет выросло число больных сахарным диабетом

В России за пять лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось на 23%.
RT на русском вчера в 23:28
Происшествия

Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова

37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК вчера в 10:30
Происшествия

В Петербурге автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

Автомобиль сбил мальчика на пешеходном переходе в Петроградском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:12
Политика

Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС

РИА Новости вчера в 08:05
Шоу-бизнес

Максим Галкин умилил фанатов фото с пятилетним сыном Гарри

На размещенном в «Инстаграме» снимке Галкин стоит перед зеркалом, а в это время его крепко обнимает сын Гарри.
Discover24 03:16
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