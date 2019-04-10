Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллараNews.ru вчера в 11:59
Ранее ведомство прогнозировало среднегодовой курс на уровне 63,9 рубля за доллар. Чистый отток денежных средств из России в январе-марте текущего года увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и достиг отметки в $25,2 миллиарда, писал News.ru.
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Сайт kp.ru писал о том, что 31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов, а вскоре стало известно и о проведении второго "раунда".
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Трассу М-11 «Москва-Петербург» планируют открыть до конца сентября
Первые автомобили могут проехать по скоростной платной трассе М-11 до 29 сентября этого года.
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Экономисты допустили переход 3 млн россиян на низкооплачиваемую работу
К 2024 году порядка 3 миллионов россиян могут перейти из частного корпоративного сектора в низкооплачиваемый некорпоративный.
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