Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллараNews.ru вчера в 11:59

Ранее ведомство прогнозировало среднегодовой курс на уровне 63,9 рубля за доллар. Чистый отток денежных средств из России в январе-марте текущего года увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и достиг отметки в $25,2 миллиарда, писал News.ru.
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Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля на 2019 год

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Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на 2019 год

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Ведомостивчера в 13:00

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Минэкономразвития дало прогноз по курсу рубля на 2019 год

Rambler News Serviceвчера в 11:01
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Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
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Министр распорядился отправлять проявивших бездушие должностных лиц, которые сидят в «тылу», в «более горячие точки», где свой профессионализм нужно ежедневно подтверждать на полигонах.
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Общество

Россияне назвали размер зарплаты, необходимой для достойной жизни

Россияне считают достойной зарплату в 66 тыс. рублей, нормальной для жизни в Москве - 100 тыс. рублей.
Обновлено в 02:19
Технологии

Платформу «Северный полюс» заложили в Петербурге

Церемония закладки ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» состоялась на петербургских Адмиралтейских верфях 10 апреля.
Обновлено в 05:09
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Леонида Слуцкого дисквалифицировали на один матч за критику арбитра

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Желаю всем любви.InterMedia напоминает: о своей пятой беременности Хилария сообщила неделей ранее.
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Общество

Переодевание северного оленя в вахтовика попало на видео

Российские вахтовики поймали северного оленя, надели на него каску и оранжевый сигнальный жилет, отпустили его в тундру и сняли все это на видео.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Россиянин отказался доносить и попал под суд

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Политика

Российские наблюдатели не поедут на второй тур выборов на Украине

Сайт kp.ru писал о том, что 31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов, а вскоре стало известно и о проведении второго "раунда".
Обновлено в 04:29
Политика

Володин сделал замечание депутату Алимовой за мат в соцсетях

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату от КПРФ Ольге Алимовой за ненормативную лексику в социальных сетях, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 05:07
Экономика

Россияне остались без салата «Цезарь»

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Обновлено в 03:24
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Медведев признался, что в выпускном классе получил двойку в четверти

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признался школьникам, что в 10-м классе получил двойку в четверти по одному из предметов, но в итоге исправил ситуацию.
Обновлено в 05:54
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Регина Тодоренко показала «неидеальное» тело после родов

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Процессорная СЖО Asetek 645LT оптимизирована для малогабаритных ПК

Компания Asetek представила процессорную систему жидкостного охлаждения 645LT, рассчитанную на использование в малогабаритных персональных компьютерах.
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Чайка раскритиковал некачественную работу следователей

Генпрокурор Юрий Чайка раскритиковал некачественную работу следователей.
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Трассу М-11 «Москва-Петербург» планируют открыть до конца сентября

Первые автомобили могут проехать по скоростной платной трассе М-11 до 29 сентября этого года.
Обновлено в 02:16
Общество

Блогер впервые подал иск о защите репутации

Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
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Роскошный минивэн Lexus получит обозначение LM

Минивэн Toyota Alphard текущего поколения Ожидается, что 8-местный автобус Lexus станет куда роскошнее донора платформы – интерьер Lexus LM отделают премиальными материалами и насытят высокотехнологичными гаджетами.
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Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

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Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

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Обновлено в 04:45
Происшествия

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Обновлено в 03:51
Политика

Глава «Вертолетов России» не исключил использование турецких деталей

"Вертолеты России" готовы использовать турецкие комплектующие для вертолетов российского производства, заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский.
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Экономика

Экономисты допустили переход 3 млн россиян на низкооплачиваемую работу

К 2024 году порядка 3 миллионов россиян могут перейти из частного корпоративного сектора в низкооплачиваемый некорпоративный.
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