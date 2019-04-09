Финансы
Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубляРоссийская газета 11:58
В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.
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Шоу-бизнес
Саша Савельева показала новорожденного сына
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных
Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:50
Политика
Путин и Эрдоган не сумели договориться о цене на российский газ
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Москве не сумели разрешить разногласия, касающиеся цены на российский газ для Турции.
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика
Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено в 14:29
Культура
Михаил Жванецкий отменил концерт после операции
14 апреля писатель-сатирик запланировал выступление в Калининградской области с юбилейным концертом. Однако дату пришлось перенести на июнь.
Обновлено в 10:00
Наука
Что будет, если перестать чистить зубы
Медики советуют чистить зубы два раза в день.
Обновлено в 13:49
Политика
Путин иронично ответил на вопрос о встрече с Трампом
Путин добавил, что для встречи президентов России и США «должна созреть» ситуация.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам
Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.
Обновлено в 07:34
Политика
Президент Исландии заговорил по-русски
Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон во вторник принял участие в Международном арктическом форуме "Арктика — территория диалога", который проходит в Петербурге.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие
В Золотом-5 в результате обстрела ВСУ поврежден жилой дом
«В результате зафиксированного 9 апреля 2019 года нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований с направления населенного пункта Золотое-4 (Родина) по территории Луганской Народной Республики в районе населенного пункта Золотое-5 (Михайловка) по улице Мира, 6, зафиксировано повреждение остекления жилого дома», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:35
Авто
Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Общество
Британский супермаркет обвинили в расизме из-за набора шоколадных уток
Пасхальный набор из трёх шоколадных утят задел чувства покупателей британского супермаркета Waitrose.
Обновлено в 10:50
Политика
Туск предложил лидерам стран ЕС обсудить гибкую отсрочку Brexit
Председатель Европейского совета Дональд Туск во вторник, 9 апреля, предложил саммиту лидеров 27 стран-членов ЕС обсудить возможность предоставления Великобритании гибкой отсрочки Brexit на срок не более года.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына
В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Футбол
Вратарь «Спартака» Селихов выбыл на месяц из-за травмы
Голкипер московского футбольного клуба «Спартак» Александр Селихов не сможет четыре недели принимать участие в играх из-за травмы.
Обновлено в 10:52
Политика
Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
Обновлено в 09:13
Политика
На Украине пригрозили Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
С ведущей телеканала «Россия 1» Ольгой Скабеевой проведут «очень серьезный разговор» по поводу ее поведения, заявил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев, передает «Прямой».
Обновлено в 12:54
Происшествия
Мужчина упал на пути на станции «Деловой центр» московского метро
На станции Солнцевской линии московского метро «Деловой центр» пассажир упал на пути, когда говорил по телефону.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
В Пентагоне заявили об «угрозе» со стороны России и Китая в космосе
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что в настоящее время «конкуренты используют оружие, которое может атаковать» американские активы в космосе.
Обновлено в 14:34
Футбол
Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не может сосредоточиться лишь на Месси
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено в 10:56
Транспорт
Минтранс назвал дату завершения строительства трассы М-11
На заседании Временной комиссии Совета Федерации, которая проводит так называемый парламентский контроль за реализацией масштабного проекта, он пояснил, что эту задачу поставили перед концессионером - представителем "Группы ВТБ".
Обновлено в 13:36
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Минфин США пообещал продолжать давить на Россию санкциями
В Минфине США уверены, что санкции являются эффективным инструментом, и пообещали и дальше использовать их против России с целью заставить Москву изменить свое поведение.
Обновлено в 12:43