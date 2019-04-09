Финансы
Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубляРоссийская газета 11:58
В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.
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