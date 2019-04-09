Финансы

Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубляРоссийская газета 11:58

В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.
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Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на 2019 год

Московский Комсомолец11:57

Миноэкономики повысило прогноз по курсу доллара

Коммерсантъ12:08

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара

News.ru11:59

Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля

Российская газета11:58

Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля на 2019 год

РБК13:18

Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 год

ТАСС11:34

Минэкономразвития дало прогноз по курсу рубля на 2019 год

Rambler News Service11:01
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СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

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ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Экономика

Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золото

Из хранилищ Венесуэлы вывезены 8 т золота, их планируется продать за границу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.
Обновлено в 19:49
Происшествия

СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие

На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США

Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Политика

Пентагон заключил крупные контракты на строительство стены с Мексикой

Американское оборонное ведомство заключило контракты с двумя компаниями почти на миллиард долларов на строительство стены на границе США и Мексики.
Обновлено в 22:06
Экономика

Медведев раскритиковал качество переработки мусора в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев критически оценил уровень переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в стране и призвал стремиться к достижению европейских стандартов.
Обновлено в 11:46
Политика

Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ

Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие

Обнаружены обломки пропавшего японского истребителя F-35A

Обновлено в 19:39
Политика

Закон о суверенном Рунете вступит в силу в ноябре

Законопроект о защите Рунета был внесен в Госдуму 14 декабря прошлого года.
Обновлено в 13:38
Общество

Россияне назвали размер достойной зарплаты

Как пояснил "РГ" проректор Финансового университета Алексей Зубец, самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких к столице городах-спутниках - Химках, Балашихе и Подольске.
Обновлено в 20:15
Происшествия

Кокорин обратился к журналистам с просьбой после заседания суда

Обновлено в 18:22
Технологии

«ВКонтакте» запустила сервис изучения ПДД

Обновлено в 16:22
Технологии

Почта России вводит сервис по онлайн-оплате услуг ЖКХ

В Почте России теперь действует услуга по онлайн-оплате мобильной связи, жилищно-коммунальных и других услуг с помощью банковских карт, сообщает газета "Известия".
Обновлено в 14:58
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
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У Аршавина появилась новая возлюбленная

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин завел новый роман, сообщает "Советский спорт".
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Британский парламент одобрил перенос Brexit на 30 июня

Палата общин британского парламента одобрила план премьер-министра Терезы Мэй перенести срок выхода из Евросоюза с 12 апреля на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 12:43
Общество

В России за год выросла численность дальневосточных леопардов

Обновлено в 22:01
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным украинцем

Президент Украины Пётр Порошенко считает себя русскоязычным украинцем.
Обновлено в 00:39
Энергетика

Украина начала закачку газа в ПХГ

«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
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Netflix выбрала актрису на роль принцессы Дианы в сериале «Корона»

Netflix выбрал актрису на роль принцессы Дианы в четвёртом сезоне сериала "Корона".
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Как «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧ

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Нерождённому ребёнку удалось спасти жизнь матери

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Путин поручил провести «генетическую паспортизацию» россиян

В России начал действовать указ президента Владимира Путина, в соответствии с которым власти должны провести «генетическую паспортизацию» россиян.
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США пригрозили Египту санкциями из-за покупки российских Су-35

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Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС

Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
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Балотелли грозит дисквалификация до конца сезона

Учитывая, что «Марселю» осталось провести семь матчей в Лиге 1, Балотелли может пропустить остаток сезона.
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Утром в среду военные заблокируют движение на Вторчермете

Жителям Вторчермета и Солнечного вновь придётся потерпеть — утром в среду военные заблокируют движение на нескольким ключевым улицам.
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Вредная пища убивает больше людей, чем сигареты

Ученые составили статистику, в которой пришли к выводу о том, что люди каждый год умирают больше от вредной пищи.
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Разработку новой Dragon Age полностью перезагрузили в прошлом году

Чтобы спасти ближайший релиз, разработку условной Dragon Age 4 решили перезагрузить.
Обновлено вчера в 05:44
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