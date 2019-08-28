Финансы
ИнтерфаксМинэкономразвития ожидает замедления инфляции в сентябре до 4,3%
В ведомстве ожидают замедления роста розничного кредитования в 2020 году до 4% с 20% в 2019 году. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики не согласились со столь агрессивным снижением прогноза по инфляции на 2020 год сразу до 3%, разброс их оценок составил от 3,5% до 4% на следующий год.
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