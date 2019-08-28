Финансы
ИнтерфаксМинэкономразвития ожидает замедления инфляции в сентябре до 4,3%
В ведомстве ожидают замедления роста розничного кредитования в 2020 году до 4% с 20% в 2019 году. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики не согласились со столь агрессивным снижением прогноза по инфляции на 2020 год сразу до 3%, разброс их оценок составил от 3,5% до 4% на следующий год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:24, Вашингтон
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
RT на русском 03:20
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Общество
Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.
Известия вчера в 11:26
Общество
«Вертолеты России» нашли партнера для аэротакси в Москве
«Вертолеты России» подписали соглашение с «Яндекс.Такси» о развитии в Москве системы аэротакси.
РБК 09:28
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
RT на русском 08:30
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Футбол
Защитник ФК «Тамбов» Гогуа может перейти в ЦСКА
Защитник футбольного клуба "Тамбов" Седрик Гогуа может перейти в московский ЦСКА.
Онлайн Тамбов.ру 05:30
Происшествия
Адвокат рассказал версию подозреваемых в изнасиловании волейболистки
Газета.Ru вчера в 21:21
Происшествия
В Новосибирске задержали трех человек по делу об обрушении здания
По делу об обрушении здания в Новосибирске, в результате которого погибли три человека, задержали троих подозреваемых, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
РИА Новости 10:52
Экономика
Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ
По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 23:49
Общество
В Подмосковье зафиксировали аномальный рост популяции змей
Специалисты зафиксировали аномальный рост популяции змей на лесных территориях Московской области, правительство региона начало искать решение проблемы.
ТАСС 10:58
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Баскетбол
Сборная России разгромила Испанию в последнем матче перед ЧМ
Сборная России провела заключительный матч перед стартующим 31 августа чемпионате мира.
Нева Спорт 09:28
Футбол
Кикнадзе: «К братьям Миранчукам есть интерес со стороны „Зенита“»
Скажу, что со стороны «Зенита» есть интерес.
ProstoProSport 10:50
Авто
В этом году в России появится новый бюджетный кроссовер Geely SX11
Продажи нового компактного кроссовера Geely стартовали в Китае ещё осенью 2018 года, на домашнем рынке модель известна как Binyue.
Тарантас Ньюс 01:31
Происшествия
СК проверит данные об издевательстве над инвалидом в Орловской области
Российская газета 08:05
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.
RT на русском 09:23
Происшествия
На Украине арестовали экс-главу Минздрава
Печерский районный суд Киева арестовал экс-главу Министерства здравоохранения Украины Раису Богатырёву.
RT на русском 10:56
Происшествия
На западе Москвы автомобиль насмерть сбил ребенка
Маленькая девочка погибла под колесами автомобиля на улице Минской в Москве, сообщили в столичном управлении госавтоинспекции.
РИА Новости 10:39
Политика
США ужесточили пошлины против Китая
Напомним, Китай в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США, после чего президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции до 15% вместо 10%, как планировалось раньше.
Взгляд.ру 10:30
Футбол
«Арсенал» предложил за Игбуна 1 миллион евро
Спорт-Экспресс 09:36
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
Транспорт
Отъезд туристов из Сочи спровоцировал многокилометровые пробки
Массовый отъезд туристов из Сочи привел к многокилометровым пробкам на дорогах.
Турпром 04:44
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Экономика
Количество новых выданных кредитных карт выросло на 11,5%
В июле 2019 года выдано 1,07 млн кредитных карт, что на 11,5% больше, чем в июле 2018 года (0,96 млн).
REGNUM 04:36