Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксМинэкономразвития ожидает замедления инфляции в сентябре до 4,3%

В ведомстве ожидают замедления роста розничного кредитования в 2020 году до 4% с 20% в 2019 году. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики не согласились со столь агрессивным снижением прогноза по инфляции на 2020 год сразу до 3%, разброс их оценок составил от 3,5% до 4% на следующий год.
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Минэкономразвития прогнозирует замедление инфляции в сентябре до 4,3%

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