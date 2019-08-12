Экономика

Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9%РБК 09:08

ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата (в первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении).
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Коммерсантъ17:56

В России прогнозируют рецессию уже в 2019 году

Mirmol.ru01:09

Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии в экономике

РИА Новости12:04

Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии в российской экономике

ТАСС12:53

Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России

РБК12:32

Рост ВВП РФ в I полугодии предварительно составил 0,7%

Газета.Ru09:27

Минэкономразвития заявило об отсутствии спада в российской экономике

Российская газета13:46
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Политика

Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
Обновлено в 22:25
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Кино

Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья

Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Общество

Блогер Варламов включил Красноярск в топ лучших городов России

Московский блогер Илья Варламов обновил в своем «Живом журнале» рейтинг городов России, в которых он хотел бы пожить.
Обновлено в 21:27
Общество

Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском

Обновлено в 08:02
Экономика

Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро»

Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро» Авиакомпания Utair, к которой поданы иски о банкротстве, просит Минтранс отложить распределение маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за «Трансаэро».
Обновлено в 17:56
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

Надежда Ангарская из Comedy Woman развелась с мужем

Артистка старается не афишировать эту тему. Участница шоу Comedy Woman еще весной этого года развелась с уроженцем Иордании Раедом Бани.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Якутии пятеро человек погибли в ДТП

При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пятеро человек, еще четверо пострадали.
Обновлено в 20:32
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину

Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Обновлено в 04:09
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено в 20:25
Происшествия

В Красноярске произошел крупный пожар на Енисейском рынке

В Красноярске 13 августа произошел пожар в торговом складе на Енисейском рынке.
Обновлено в 22:02
Экономика

Глава ПФР озвучил меры по защите накоплений россиян

Антон Дроздов глава Пенсионного фонда России рассказал, что сейчас власти ведут активную работу с Центробанком и Генпрокуратурой для предупреждения и защиты прав граждан, если они захотят поменять пенсионный фонд.
Обновлено в 21:20
Финансы

Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам

Впервые за восемь лет золотовалютные резервы России могут превысить резервы Саудовской Аравии, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 06:05
Авто

Выпущен самый мощный серийный внедорожник в мире

Американская компания Rezvani выпустила самый мощный серийный внедорожник в мире. Мощность двигателя машины превышает тысячу лошадиных сил.
Обновлено в 21:55
Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено в 17:49
Общество

В России изменились правила использования электронной подписи

В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области

США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Политика

Мадуро создал новое министерство и поменял министров

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро создал новое министерство - туризма и внешней торговли.
Обновлено в 20:06
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал

В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Кино

«Мстители», «Ривердейл» и Тейлор Свифт получили Teen Choice Awards

Обновлено в 05:36
Происшествия

Россиянка пыталась вывезти в Китай в своих кроссовках 2 кг золота

Обновлено в 11:57
Политика

Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове

Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Политика

В Венесуэле лишили иммунитета еще четырех оппозиционных депутатов

Национальное учредительное собрание Венесуэлы, лояльное президенту Николасу Мадуро, лишило иммунитета четырех депутатов оппозиционного парламента.
Обновлено в 19:12
Происшествия

Двухлетнюю девочку забили насмерть в Приморье

Следователи возбудили уголовное дело после смерти двухлетнего ребенка в результате побоев в приморье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:41
Хоккей

Журналист: российский вратарь может быть выбран под первым номером на драфте НХЛ

Российские вратари никогда не выбирались под первым номером драфта. Ярослав Аскаров выступает в системе ХК СКА.
Обновлено в 17:30
Политика

Самолет главы МИД ФРГ сломался перед вылетом на заседание Совбеза ООН

Глава МИД Германии Хайко Маас вылетел на заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке на запасном самолете.
Обновлено в 16:53
Финансы

Дефицит американского бюджета превысил показатель 2018 года

Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября 2018 года, превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год.
Обновлено в 22:34
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