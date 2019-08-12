Экономика
Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9%РБК 09:08
ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата (в первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении).
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 22:52, Вашингтон
Политика
Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
Обновлено в 22:25
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Общество
Блогер Варламов включил Красноярск в топ лучших городов России
Московский блогер Илья Варламов обновил в своем «Живом журнале» рейтинг городов России, в которых он хотел бы пожить.
Обновлено в 21:27
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Обновлено в 08:02
Экономика
Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро»
Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро» Авиакомпания Utair, к которой поданы иски о банкротстве, просит Минтранс отложить распределение маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за «Трансаэро».
Обновлено в 17:56
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская из Comedy Woman развелась с мужем
Артистка старается не афишировать эту тему. Участница шоу Comedy Woman еще весной этого года развелась с уроженцем Иордании Раедом Бани.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Якутии пятеро человек погибли в ДТП
При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пятеро человек, еще четверо пострадали.
Обновлено в 20:32
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину
Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Обновлено в 04:09
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено в 20:25
Происшествия
В Красноярске произошел крупный пожар на Енисейском рынке
В Красноярске 13 августа произошел пожар в торговом складе на Енисейском рынке.
Обновлено в 22:02
Экономика
Глава ПФР озвучил меры по защите накоплений россиян
Антон Дроздов глава Пенсионного фонда России рассказал, что сейчас власти ведут активную работу с Центробанком и Генпрокуратурой для предупреждения и защиты прав граждан, если они захотят поменять пенсионный фонд.
Обновлено в 21:20
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Впервые за восемь лет золотовалютные резервы России могут превысить резервы Саудовской Аравии, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 06:05
Авто
Выпущен самый мощный серийный внедорожник в мире
Американская компания Rezvani выпустила самый мощный серийный внедорожник в мире. Мощность двигателя машины превышает тысячу лошадиных сил.
Обновлено в 21:55
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено в 17:49
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Политика
Мадуро создал новое министерство и поменял министров
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро создал новое министерство - туризма и внешней торговли.
Обновлено в 20:06
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Политика
В Венесуэле лишили иммунитета еще четырех оппозиционных депутатов
Национальное учредительное собрание Венесуэлы, лояльное президенту Николасу Мадуро, лишило иммунитета четырех депутатов оппозиционного парламента.
Обновлено в 19:12
Происшествия
Двухлетнюю девочку забили насмерть в Приморье
Следователи возбудили уголовное дело после смерти двухлетнего ребенка в результате побоев в приморье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:41
Хоккей
Журналист: российский вратарь может быть выбран под первым номером на драфте НХЛ
Российские вратари никогда не выбирались под первым номером драфта. Ярослав Аскаров выступает в системе ХК СКА.
Обновлено в 17:30
Политика
Самолет главы МИД ФРГ сломался перед вылетом на заседание Совбеза ООН
Глава МИД Германии Хайко Маас вылетел на заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке на запасном самолете.
Обновлено в 16:53
Финансы
Дефицит американского бюджета превысил показатель 2018 года
Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября 2018 года, превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год.
Обновлено в 22:34