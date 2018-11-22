Мы ожидаем довольно серьезного снижения и довольно низкий уровень цен на основные сырьевые товары в долгосрочной перспективе. По нашим оценкам, к 2025-2030 году цены будут находиться на уровне примерно 50 долларов за баррель и дальше сохраняться на этом уровне в реальном выражении.

Средняя цена нефти Urals в 2019 году ожидается на уровне 63,4 Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение цен на нефть до 50 долларов к 2025-2030 годам, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максима Орешкина.

Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до 50 долларов

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