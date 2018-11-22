Энергетика

Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до $50
ТАСС
05:40

Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до $50 за баррель к 2025-2030 годам и сохранение их на этом уровне в долгосрочной перспективе.
ТАСС05:40
Максим Орешкин
Мы ожидаем довольно серьезного снижения и довольно низкий уровень цен на основные сырьевые товары в долгосрочной перспективе. По нашим оценкам, к 2025-2030 году цены будут находиться на уровне примерно 50 долларов за баррель и дальше сохраняться на этом уровне в реальном выражении.
— Максим Орешкин, российский политикПРАЙМ 05:54

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Российский политик, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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