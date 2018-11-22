Энергетика
Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до $50
Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до $50ТАСС05:40
Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до $50 за баррель к 2025-2030 годам и сохранение их на этом уровне в долгосрочной перспективе.
ТАСС05:40
Мы ожидаем довольно серьезного снижения и довольно низкий уровень цен на основные сырьевые товары в долгосрочной перспективе. По нашим оценкам, к 2025-2030 году цены будут находиться на уровне примерно 50 долларов за баррель и дальше сохраняться на этом уровне в реальном выражении.
— Максим Орешкин, российский политикПРАЙМ 05:54
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Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до $50 за баррель к 2025-2030 годам
Парламентская газета06:12
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