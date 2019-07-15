Экономика
Минэкономразвития ожидает инфляцию в РФ в 2019 году ниже 4%Финмаркет 02:19
Именно поэтому Центральный банк принимает решения, в том числе, по снижению денежной кредитной политики.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 10:27, Вашингтон
Политика
Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля
Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица
Обновлено в 05:35
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке могут сохранить руку
По словам зампостпреда республики Адама Бузуртанова, который пообщался с лечащим врачом пострадавшей Александром Брянцевым, «состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки».
Обновлено 12 июля в 17:43
Футбол
Карпин: 20 лет в «Ростове» меня никто не вытерпит
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в социальной сети опубликовал ироничный пост, в котором показал, как он может выглядеть на пресс-конференции своей команды спустя 20 лет.
Обновлено в 06:56
Общество
Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников»
Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:10
Музыка
Представитель Казахстана победил на конкурсе «Славянский базар»
Представитель Казахстана – певец Адильхан Макин – одержал убедительную победу на конкурсе молодых исполнителей на фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка
Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе
Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост
Обновлено в 09:08
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020-2022 годы (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 10:11
Политика
Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве
Сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ задержали в Москве двух офицеров Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба), их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.
Обновлено в 10:02
Гаджеты
Xiaomi заняла первое место по онлайн-продажам смартфонов в РФ
По данным ритейлеров, лидерами продаж в первом полугодии стали бренды Xiaomi, Samsung и Honor, при этом самую большую выручку в кассу приносят смартфоны от Apple.
Обновлено в 10:22
Политика
МИД РФ: Москва и Киев обсуждают обмен украинских моряков
Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин подтвердил журналистам, что вопрос обмена задержанных в конце прошлого года в Керченском проливе украинских моряков обсуждается, однако отказался детализировать информацию.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Сирия высказалась по поводу поставки российских С-400 в Турцию
Сирийский посол в России Рияд Хаддад рассказал, что Сирия не видит причин для беспокойства в связи с поставками российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 10:19
Политика
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 и 18 июля проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:49
Хоккей
«Авангард» объявил о подписании контракта с Войновым
С 29-летним хоккеистом подписан контракт на один сезон, сообщает пресс-служба омского клуба.
Обновлено в 08:35
Автоспорт
Экипаж Шибалова победил на девятом этапе ралли «Шелковый путь»
Напомним, накануне экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 02:48
Политика
Приемный терминал газопровода «Турецкий поток» построен на 87,3%
Аксютин уточнил, что "Газпром" планирует ввести газопровод вместе с площадкой на турецкой территории в соответствии с утвержденными сроками, а именно в декабре 2019 года.
Обновлено в 08:09
Политика
В Госдуме началась встреча российских и грузинских парламентариев
Группа создана в 2017 году по инициативе членов думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также грузинских парламентариев от партии "Альянс патриотов Грузии".
Обновлено в 07:22
Кино
На страже порядка: Первый трейлер фильма «King’s man: Начало»
Появился первый трейлер фильма «King’s man: Начало», приквела «Kingsman: Секретная служба».
Обновлено в 09:32
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Адвокат Хачатурян заявил о фальсификации показаний
Обновлено в 08:42
Происшествия
Восстановлен полет сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Обновлено в 10:22
Музыка
Тереза Мэй станцевала под песню группы ABBA
Премьер-министр ВеликобританииТереза Мэйстанцевала на фестивале «Хенли» под песни группы ABBA.
Обновлено в 07:48
Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области
Обновлено в 07:27
Наука
Портрет Алана Тьюринга украсит новую банкноту Великобритании
Банк Англии принял решение выпустить новую банкноту номиналом в £50.
Обновлено в 09:01