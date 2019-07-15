Экономика
Минэкономразвития ожидает инфляцию в РФ в 2019 году ниже 4%Финмаркет 02:19
Именно поэтому Центральный банк принимает решения, в том числе, по снижению денежной кредитной политики.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
Происшествия
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации части руки
Врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки, рассказала пресс-секретарь НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Евгения Бумагина.
Обновлено в 09:45
Общество
Первая российская мощная газовая турбина заработала
Обновлено в 10:34
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 17—18 июля проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов двух стран.
Обновлено в 10:07
Финансы
Рубль признали самой недооцененной валютой по индексу бигмака
Журнал Economist опубликовал индекс бигмака, согласно которому российский рубль снова, как и полгода назад, признан самой недооцененной валютой в мире.
Обновлено 13 июля в 20:59
Политика
В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается
Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Обновлено в 09:27
Общество
Заключенные в Британии смогут получать ключи от камер
Британские заключенные при условии хорошего поведения смогут получать ключи от своих камер.
Обновлено в 03:35
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие
Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост
Обновлено в 09:08
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Здоровье
Эксперты ВОЗ предупредили об избыточном содержании сахара в детском питании в странах ЕС
Как отмечают исследователи, в каждом из магазинов этих городов значительная часть продуктов детского питания позиционировалась в качестве питания для детей в возрасте до шести месяцев и старше.
Обновлено в 10:03
Политика
Зеленский издал указ о праздновании Дня независимости без парада
Украинский президент Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад в День независимости, который отмечается в стране 24 августа.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве
Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом занимается межнациональными и межрелигиозными конфликтами, борьбой с экстремизмом.
Обновлено в 10:02
Теннис
Флинк проиграла Большовой в первом круге турнира в Бухаресте
Варвара Флинк не вышла во второй круг турнира в Бухаресте. Призовой фонд соревнований превышает 225 тысяч евро.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица
Обновлено в 05:35
Наука
Единая цифровая платформа для ученых появится в России
Подведомственные Министерству образования и науки России организации приступили к созданию первой очереди сервисов единой цифровой платформы научного и научно-технического взаимодействия.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Китайские СМИ восхитились новой огнеметной системой России ТОС-1А
Журналисты китайского издания SINA высказали свое восхищение огнеметной системой ТОС-1А, произведенной в России.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Политика
Урсула фон дер Ляйен покидает пост министра обороны Германии
Кандидат на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уйдет с поста министра обороны Германии вне зависимости от того, будет она избрана в качестве председателя Еврокомиссии или нет.
Обновлено в 10:47
Политика
В Москву прилетел оппозиционный грузинский депутат
В Москву прилетел Георгий Ломия, депутат от оппозиционной грузинской фракции «Альянс патриотов».
Обновлено вчера в 08:11
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе
Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с автобусами
Автомобили из кортежа украинского президента Владимира Зеленского попали в автоаварию с автобусами, в которых ехали дети.
Обновлено вчера в 19:04
Гаджеты
Honor 9X Pro не очень сильно отличается от Honor 9X
Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.
Обновлено в 06:57