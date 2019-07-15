Экономика
Минэкономразвития ожидает инфляцию в РФ в 2019 году ниже 4%Финмаркет 02:19
Именно поэтому Центральный банк принимает решения, в том числе, по снижению денежной кредитной политики.
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с чего всё началось
Минэкономразвития сохраняет оценку годовой инфляции в 2019 году ниже 4%. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин на форуме по моногородам.ТАСС02:20
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 15:47, Вашингтон
Политика
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:56
Общество
Британские дайверы засняли медузу размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено в 14:41
Наука
Братство Физтеха
Через год факультет возродился, но уже в виде независимого института — МФТИ, или Физтеха, каким мы его знаем сегодня.
Обновлено 12 июля в 05:27
Происшествия
В США погиб знаменитый боксер Пернелл Уитакер
Олимпийский чемпион по боксу Пернелл Уитакер погиб в городе Вирджиния-Бич на юго-востоке США.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Футбол
РПЛ объяснила позднее начало некоторых матчей
Российская премьер-лига в связи с недовольством со стороны болельщиков «Ростова» объяснила порядок назначения времени начала матчей.
Обновлено в 12:53
Футбол
Локомотив — Рубин 1:1
Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:58
Политика
МИД Азербайджана обвинил группу грузин в нападении на пограничников
Группа грузинских граждан совершила нападение на пограничный отряд на границе с Азербайджаном.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Алсу променяла джинсы и футболку на женственное платье
Алсу призналась, что она тоже любит просторные футболки и удобные джинсы, при этом не может упустить возможности почувствовать себя истинной леди и искупаться в комплиментах.
Обновлено в 14:59
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Автоспорт
«Ред Булл» установил мировой рекорд во время Гран-при Великобритании
Механики команды «Ред Булл» установили новый рекорд по продолжительности пит-стопа в «Формуле-1» во время Гран-при Великобритании.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Экономика
Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики
"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с автобусами
Автомобили из кортежа украинского президента Владимира Зеленского попали в автоаварию с автобусами, в которых ехали дети.
Обновлено вчера в 19:04
Политика
Стали известны итоги визита грузинской делегации в Россию
Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на депутата грузинского парламента от оппозиционной фракции «Альянс патриотов» Георгия Ломиа, у сторон появился план.
Обновлено в 12:17
Культура
Умер художник-постановщик «Мосфильма»
В Москве на 94-м году жизни умер художник-постановщик десятков известных советских фильмов Стален Волков.
Обновлено в 13:46
Политика
Евросоюз одобрил санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, сообщает издание Focus со ссылкой на принятый документ.
Обновлено в 15:36
Гаджеты
Microsoft Word для Android скачали более одного миллиарда раз
Microsoft Word для операционной системы Android преодолел знаковую отметку.
Обновлено в 01:39
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Американца обвинили в изнасиловании девушки в Геленджике
По данным следствия, в ночь на субботу 19-летний гражданин США пригласил к себе в гости в гостиничный номер отеля в Геленджике 16-летнего подростка и молодую девушку, с которыми познакомился на улице в селе Дивноморское.
Обновлено в 14:27
Общество
Шестилетний мальчик из Чечни вновь побил мировые рекорды по отжиманиям
Ранее сообщалось, что шестилетний Ибрагим Льянов из Ингушетии побил мировые рекорды по количеству отжиманий от пола за один подход - 4445 раз, и на большее их количество за два часа - 3720 раз.
Обновлено в 14:58