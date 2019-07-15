Минэкономразвития сохраняет оценку годовой инфляции в 2019 году ниже 4%. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин на форуме по моногородам.

с чего всё началось

Именно поэтому Центральный банк принимает решения, в том числе, по снижению денежной кредитной политики.

Минэкономразвития ожидает инфляцию в РФ в 2019 году ниже 4%

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