Экономика
Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4%РИА Новости 02:49
Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, вместе с тем в последние месяцы Орешкин неоднократно заявлял, что министерство ожидает ее ниже 4%. Он также называл завышенным прогноз ЦБ, который даже после июньского снижения составляет 4,2-4,7%.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:06, Вашингтон
Политика
В Грузии отметили сокращение денежных переводов из России
Национальный банк Грузии заявил о сокращении денежных переводов из России на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 07:39
Технологии
«Ростелеком» и «Ростех» объединят усилия по цифровизации медицины
Объединение усилий госкорпораций, как планируется, ускорит информатизацию медицины.
Обновлено в 02:10
Политика
Турчинов оценил шансы Украины на третий майдан
Один из лидеров евромайдана и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов выразил уверенность, что третьего майдана Украина не переживет.
Обновлено в 08:30
Экономика
Бахрейнская компания планирует вложить 500 млн евро в развитие Крыма
Ранее СМИ сообщили о планах одной из инвестиционных компаний Бахрейна вложить 500 млн евро в инфраструктурные проекты в Крыму, в частности — строительство дорог и железнодорожных объектов.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Галкин ошарашен: чем занималась Барановская в Камбодже
Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга Александра Телесова в Камбодже, где они вместе находятся на отдыхе, сообщили "7 дней", однако впоследствии эта информация была удалена с сайта издания.
Обновлено в 08:42
Наука
На новой купюре в 50 фунтов стерлингов появится портрет Алана Тьюринга
Портрет британского математика и криптографа Алана Тьюринга появится на новой купюре достоинством в 50 фунтов стерлингов в Великобритании, сообщил глава Банка Англии Март Карни.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении
В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Интернет
Microsoft начнет удалять неактивные аккаунты
Microsoft начнет удалять заброшенные учетные записи, которые были активны последний раз более двух лет назад.
Обновлено в 04:08
Происшествия
На углеобогатительной фабрике в Воркуте произошел пожар
Пожар произошел в понедельник в здании углеобогатительной фабрики шахты "Воркутинская" АО "Воркутауголь", сообщили ТАСС в АО "Воркутауголь".
Обновлено в 07:51
Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Политика
Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Космос
В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой
Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Политика
Москалькова назвала число удерживаемых на Украине россиян
Обновлено в 08:33
Общество
На Среднем Урале продлено штормовое предупреждение
Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области на 16 июля. Завтра ожидается сильный ветер.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка пошла на поправку
Позднее у лечащих врачей девочки появилась надежда, что они смогут избежать ампутации и сохранят правую руку ребенку.
Обновлено в 04:23
Экономика
ВВП Китая в первом полугодии вырос на 6,3%
"Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом полугодии 2019 года составил 45,09 триллиона юаней (6,6 триллиона долларов), рост в годовом выражении – 6,3%", - говорится распространенном докладе.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Политика
Лукашенко и Путин 17 июля проведут неформальную встречу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин 17 июля проведут неформальную встречу, а 18 июля примут участие в пленарном заседании Форума регионов двух государств.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Москвичка умерла во время массажа лица
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходки
Обновлено в 05:53
Происшествия
Адвокат Хачатурян заявил о фальсификации показаний
Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о том, что показания сестер по делу об убийстве их отца могли быть сфальсифицированы в ходе допроса.
Обновлено в 08:42
Авто
Марка MINI решила отказаться от бензина, дизеля и гибридов
Производитель компактных городских автомобилей MINI в ближайшие 10 лет планирует полностью отказаться от бензиновых, дизельных и даже гибридных моторов и перевести все свои автомобили на полностью электрические двигатели.
Обновлено в 06:47
Космос
США хотят защитить американские артефакты на Луне
Управление науки и технологии США предложило проработать вопрос о защите артефактов на Луне и введении ограничений для деятельности других стран вблизи исторических американских объектов.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Алина Загитова избежала штрафа за вождение без прав
Обновлено в 06:49
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость
Водитель автобуса, который перевернулся в Башкирии, 18 раз был оштрафован за превышение скорости.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Сын Филиппа Киркорова рассказал о прибавлении в их семье
Сын Филиппа Киркорова Мартин рассказал о прибавлении в их семье.
Обновлено в 05:34