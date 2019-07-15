Экономика

Минэкономразвития ожидает инфляцию в РФ в 2019 году ниже 4%Финмаркет 02:19

Именно поэтому Центральный банк принимает решения, в том числе, по снижению денежной кредитной политики.
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Минэкономразвития сохраняет оценку годовой инфляции в 2019 году ниже 4%

ТАСС02:20

Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4%

РИА Новости02:49

Минэкономики ожидает годовую инфляцию ниже 4%

Коммерсантъ02:21

МЭР сохранило прогноз годовой инфляции ниже 4 процентов

Российская газета05:08

Орешкин рассказал о прогнозах годовой инфляции

Известия02:04

Логическая ошибка: в чем причина слабого роста ВВП в России

РБК00:45

Еще раз об экономическом росте

Независимая газетавчера в 13:47
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Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Политика

Заседание суда по делу Вышинского перенесли на 19 июля

Подольский районный суд Киева перенёс на 19 июля заседание по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:27
Политика

Зеленский обещает наказать виновников ДТП с его кортежем и автобусами

Обновлено в 11:30
Политика

Трамп потребовал извинений от женщин-конгрессменов

Президент США Дональд Трамп вновь обратился к представительницам Конгресса, которые, по его словам, «приехали из худших стран» мира.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие

Турчинов угрожает Крымскому мосту ракетами «Нептун»

Обновлено в 11:42
Футбол

Рэмси рассказал, почему выбрал «Ювентус»

Обновлено в 09:36
Армия и оружие

Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

Обновлено в 11:21
Общество

Петербуржцы смогут увидеть лунное затмение, если постараются

Лунное затмение произойдёт в ночь на 17 июля. В это время Луна будет находиться в созвездии Стрельца.
Обновлено вчера в 09:07
Экономика

В Минфине допустили повышение возраста продажи алкоголя

Законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года обсуждается в правительстве, Минфин в целом такую идею поддерживает, но не в том варианте, который предлагает Минздрав.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав

Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02
Политика

В правительстве Германии объяснили тяжелое дыхание Меркель

Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель во время встречи с журналистами в Париже стали предметом новой волны слухов о состоянии ее здоровья.
Обновлено в 11:44
Политика

Путин предложил уточнить понятие «семейный бизнес»

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным заявил о необходимости ввести четкое определение «семейного бизнеса», чтобы такие предприятия могли беспрепятственно получать поддержку государства.
Обновлено в 10:54
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Происшествия

«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова

Вечером 13 июля совладелец компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево по прилету из заграничной командировки, сообщил РБК представитель компании.
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Для премьерного показа фильма «Король Лев» от компании Disney актриса Меган Маркл выбрала черное платье длины миди от дизайнера Jason Wu, туфли от бренда Aquazzura и сумочку Gucci.
Обновлено в 01:25
Культура

Режиссер Александр Сокуров решил закрыть свой Фонд поддержки кино

Сокуров очень многое делает для развития кино, - сказал в эфире "Эха Москвы" главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин.
Обновлено в 11:25
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
Обновлено в 10:16
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Политика

В Газпроме рассказали о ходе строительства Северного потока-2

В рамках реализации проекта «Северный поток-2» немецкая сторона уже приступила к строительству приемного терминала.
Обновлено в 09:18
Спорт

Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

Обновлено вчера в 23:14
Политика

Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Здоровье

В Башкирии закупят ещё 30 машин скорой помощи

Обновлено в 08:19
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

Обновлено в 02:49
Здоровье

Россельхознадзор обнаружил сокрытие вспышек болезней у животных

Россельхознадзор обнаружил случаи утаивания вспышек болезней у скота в Волгоградской области и в Краснодарском и Ставропольском краях в период с 2018 по 2019 год.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Авто

УАЗ «Буханка» получит новый цвет кузова

Обновлено в 08:15
Происшествия

Бывший ректор Аграрного университета останется под стражей до августа

Пушкинский районный суд продлил арест бывшему ректору Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктору Ефимову.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Люберцах на криминальной сходке задержали внука Деда Хасана

Обновлено в 03:42
Космос

США откажутся от доставки астронавтов на «Союзах» в 2020 году

С мая 2020 года планируют начать доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию на пилотируемых кораблях американского производства.
Обновлено в 02:27
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