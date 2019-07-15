Именно поэтому Центральный банк принимает решения, в том числе, по снижению денежной кредитной политики.

Минэкономразвития ожидает инфляцию в РФ в 2019 году ниже 4%

Происшествия Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.

Политика Заседание суда по делу Вышинского перенесли на 19 июля Подольский районный суд Киева перенёс на 19 июля заседание по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Политика Трамп потребовал извинений от женщин-конгрессменов Президент США Дональд Трамп вновь обратился к представительницам Конгресса, которые, по его словам, «приехали из худших стран» мира.

Общество Петербуржцы смогут увидеть лунное затмение, если постараются Лунное затмение произойдёт в ночь на 17 июля. В это время Луна будет находиться в созвездии Стрельца.

Экономика В Минфине допустили повышение возраста продажи алкоголя Законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года обсуждается в правительстве, Минфин в целом такую идею поддерживает, но не в том варианте, который предлагает Минздрав.

Происшествия Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.

Политика В правительстве Германии объяснили тяжелое дыхание Меркель Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель во время встречи с журналистами в Париже стали предметом новой волны слухов о состоянии ее здоровья.

Политика Путин предложил уточнить понятие «семейный бизнес» Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным заявил о необходимости ввести четкое определение «семейного бизнеса», чтобы такие предприятия могли беспрепятственно получать поддержку государства.

Происшествия «Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова Вечером 13 июля совладелец компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево по прилету из заграничной командировки, сообщил РБК представитель компании.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Для премьерного показа фильма «Король Лев» от компании Disney актриса Меган Маркл выбрала черное платье длины миди от дизайнера Jason Wu, туфли от бренда Aquazzura и сумочку Gucci.

Культура Режиссер Александр Сокуров решил закрыть свой Фонд поддержки кино Сокуров очень многое делает для развития кино, - сказал в эфире "Эха Москвы" главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.

Политика Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.

Происшествия В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.

Политика В Газпроме рассказали о ходе строительства Северного потока-2 В рамках реализации проекта «Северный поток-2» немецкая сторона уже приступила к строительству приемного терминала.

Политика Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.

Здоровье Россельхознадзор обнаружил сокрытие вспышек болезней у животных Россельхознадзор обнаружил случаи утаивания вспышек болезней у скота в Волгоградской области и в Краснодарском и Ставропольском краях в период с 2018 по 2019 год.

Происшествия Суд арестовал криминального авторитета Шишкана Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Происшествия Бывший ректор Аграрного университета останется под стражей до августа Пушкинский районный суд продлил арест бывшему ректору Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктору Ефимову.