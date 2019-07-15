Экономика
Минэкономразвития ожидает инфляцию в РФ в 2019 году ниже 4%Финмаркет 02:19
Именно поэтому Центральный банк принимает решения, в том числе, по снижению денежной кредитной политики.
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Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Политика
Заседание суда по делу Вышинского перенесли на 19 июля
Подольский районный суд Киева перенёс на 19 июля заседание по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:27
Политика
Трамп потребовал извинений от женщин-конгрессменов
Президент США Дональд Трамп вновь обратился к представительницам Конгресса, которые, по его словам, «приехали из худших стран» мира.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
Турчинов угрожает Крымскому мосту ракетами «Нептун»
Обновлено в 11:42
Футбол
Рэмси рассказал, почему выбрал «Ювентус»
Обновлено в 09:36
Общество
Петербуржцы смогут увидеть лунное затмение, если постараются
Лунное затмение произойдёт в ночь на 17 июля. В это время Луна будет находиться в созвездии Стрельца.
Обновлено вчера в 09:07
Экономика
В Минфине допустили повышение возраста продажи алкоголя
Законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года обсуждается в правительстве, Минфин в целом такую идею поддерживает, но не в том варианте, который предлагает Минздрав.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав
Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02
Политика
В правительстве Германии объяснили тяжелое дыхание Меркель
Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель во время встречи с журналистами в Париже стали предметом новой волны слухов о состоянии ее здоровья.
Обновлено в 11:44
Политика
Путин предложил уточнить понятие «семейный бизнес»
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным заявил о необходимости ввести четкое определение «семейного бизнеса», чтобы такие предприятия могли беспрепятственно получать поддержку государства.
Обновлено в 10:54
Происшествия
«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова
Вечером 13 июля совладелец компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево по прилету из заграничной командировки, сообщил РБК представитель компании.
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Для премьерного показа фильма «Король Лев» от компании Disney актриса Меган Маркл выбрала черное платье длины миди от дизайнера Jason Wu, туфли от бренда Aquazzura и сумочку Gucci.
Обновлено в 01:25
Культура
Режиссер Александр Сокуров решил закрыть свой Фонд поддержки кино
Сокуров очень многое делает для развития кино, - сказал в эфире "Эха Москвы" главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин.
Обновлено в 11:25
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
Обновлено в 10:16
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Политика
В Газпроме рассказали о ходе строительства Северного потока-2
В рамках реализации проекта «Северный поток-2» немецкая сторона уже приступила к строительству приемного терминала.
Обновлено в 09:18
Спорт
Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Здоровье
В Башкирии закупят ещё 30 машин скорой помощи
Обновлено в 08:19
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
Обновлено в 02:49
Здоровье
Россельхознадзор обнаружил сокрытие вспышек болезней у животных
Россельхознадзор обнаружил случаи утаивания вспышек болезней у скота в Волгоградской области и в Краснодарском и Ставропольском краях в период с 2018 по 2019 год.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Авто
УАЗ «Буханка» получит новый цвет кузова
Обновлено в 08:15
Происшествия
Бывший ректор Аграрного университета останется под стражей до августа
Пушкинский районный суд продлил арест бывшему ректору Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктору Ефимову.
Обновлено в 05:54
Космос
США откажутся от доставки астронавтов на «Союзах» в 2020 году
С мая 2020 года планируют начать доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию на пилотируемых кораблях американского производства.
Обновлено в 02:27