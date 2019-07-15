Экономика
Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4%РИА Новости 02:49
Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, вместе с тем в последние месяцы Орешкин неоднократно заявлял, что министерство ожидает ее ниже 4%. Он также называл завышенным прогноз ЦБ, который даже после июньского снижения составляет 4,2-4,7%.
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У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
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На регионы снова обрушатся ливни и потеплеет до 35 градусов
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Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.
Обновлено вчера в 13:34
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Mail.ru Group не давала согласие по сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»
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Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
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Сборная Алжира одержала победу над командой Нигерии в полуфинале Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 2:1.
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