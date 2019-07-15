Экономика
Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4%РИА Новости 02:49
Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, вместе с тем в последние месяцы Орешкин неоднократно заявлял, что министерство ожидает ее ниже 4%. Он также называл завышенным прогноз ЦБ, который даже после июньского снижения составляет 4,2-4,7%.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 13:42, Вашингтон
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика
Депутат прокомментировала визит грузинской делегации в Россию
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Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Тихоокеанский флот провел учения в Японском море
Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море, передает ОТР.
Обновлено в 12:01
Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
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В Москве девушка умерла во время массажа
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Политика
МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД
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Обновлено в 12:28
Происшествия
Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса
Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Обновлено в 06:48
Политика
Зеленский намерен сменить 12 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса, сообщили 15 июля в пресс-службе главы государства.
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Политика
Сторонники Порошенко захватили правоохранительное ведомство
Недовольство у сторонников Порошенко вызывает тот факт, что ГБР расследует несколько уголовных дел в которых фигурирует их лидер.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Политика
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:56
Политика
Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.
Обновлено в 11:35
Политика
Путин поддержал семейный бизнес
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.
Обновлено в 08:07
Политика
В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием
Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
Политика
Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России
В конце 2018 года правительство Украины продлило действующий с 2016 года запрет на ввоз из России целого ряда товаров — продуктов (молочные продукты, чай, кофе, пиво, алкоголь), средств личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), железнодорожного оборудования, продукции химической промышленности для сельского хозяйства и пр.
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Партия «Голос» солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука выступила с инициативой ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с представителями России.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа
В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Авто
Lincoln рассказал о обновленном полноразмерном внедорожнике Navigator
Престижный бренд Lincoln с гордостью сообщает, что более 66% продаж его полноразмерного внедорожника Navigator приходится на клиентов других брендов, причем 9 из 10 выбирают самые дорогие комплектации для этой модели.
Обновлено в 07:23
Общество
Как бы выглядели в старости Басков, Волочкова и другие звезды
Иногда смотришь на знаменитостей и понимаешь - с годами они выглядят все лучше.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
СК запустил проект в YouTube, где поименно назовет виновных в преступлениях в Донбассе
На своем официальном канале СК РФ представит результаты следствия, покажет подозреваемых и обвиняемых в смерти мирных граждан Донбасса.
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Происшествия
Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав
Обновлено в 08:02
Происшествия
Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом
Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Культура
Александр Сокуров решил закрыть свой фонд поддержки кино
В декабре прошлого года сообщалось, что полиция проводит проверку «Примера интонации» по заявлению о возможном хищении денег.
Обновлено в 04:28
Финансы
Рубль подкосит снижение ставок Банка России
Снижение доходности грозит рублю ослаблением, однако Косатый предупреждают, что есть и другие риски, которые говорят в пользу роста USDRUB к 69 рублям за доллар.
Обновлено в 09:54