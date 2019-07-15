Экономика

Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4%РИА Новости 02:49

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, вместе с тем в последние месяцы Орешкин неоднократно заявлял, что министерство ожидает ее ниже 4%. Он также называл завышенным прогноз ЦБ, который даже после июньского снижения составляет 4,2-4,7%.
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МЭР сохранило прогноз годовой инфляции ниже 4 процентов

Российская газета05:08

Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4%

РИА Новости02:49

Еще раз об экономическом росте

Независимая газетавчера в 13:47

Минэкономразвития сохраняет оценку годовой инфляции в 2019 году ниже 4%

ТАСС02:20

Орешкин рассказал о прогнозах годовой инфляции

Известия02:04

Логическая ошибка: в чем причина слабого роста ВВП в России

РБК00:45

Минэкономики ожидает годовую инфляцию ниже 4%

Коммерсантъ02:21
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 13:42, Вашингтон
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На Красной площади задержали участников пикета в память об Эстемировой

Обновлено в 13:28
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Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика

Депутат прокомментировала визит грузинской делегации в Россию

Грузинскую делегацию возглавляет депутат Георгий Ломия, также приехали депутаты парламента Ада Маршания и горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

Тихоокеанский флот провел учения в Японском море

Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море, передает ОТР.
Обновлено в 12:01
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Происшествия

В Москве девушка умерла во время массажа

Обновлено в 13:10
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Гран-при «Славянского базара» получил певец Адильхан Макин

Обновлено в 10:17
Армия и оружие

В Италии изъяли арсенал оружия для наемников в Донбассе

Обновлено в 06:07
Политика

МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД

В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 12:28
Происшествия

Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса

Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Обновлено в 06:48
Политика

Зеленский намерен сменить 12 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса, сообщили 15 июля в пресс-службе главы государства.
Обновлено в 13:05
Политика

Сторонники Порошенко захватили правоохранительное ведомство

Недовольство у сторонников Порошенко вызывает тот факт, что ГБР расследует несколько уголовных дел в которых фигурирует их лидер.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Политика

Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Политика

Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.
Обновлено в 11:35
Политика

Путин поддержал семейный бизнес

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.
Обновлено в 08:07
Политика

В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием

Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
Политика

Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России

В конце 2018 года правительство Украины продлило действующий с 2016 года запрет на ввоз из России целого ряда товаров — продуктов (молочные продукты, чай, кофе, пиво, алкоголь), средств личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), железнодорожного оборудования, продукции химической промышленности для сельского хозяйства и пр.
Обновлено в 12:41
Политика

Вакарчук предложил сажать за переговоры с Россией

Партия «Голос» солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука выступила с инициативой ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с представителями России.
Обновлено в 11:51
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Авто

Lincoln рассказал о обновленном полноразмерном внедорожнике Navigator

Престижный бренд Lincoln с гордостью сообщает, что более 66% продаж его полноразмерного внедорожника Navigator приходится на клиентов других брендов, причем 9 из 10 выбирают самые дорогие комплектации для этой модели.
Обновлено в 07:23
Общество

Как бы выглядели в старости Басков, Волочкова и другие звезды

Иногда смотришь на знаменитостей и понимаешь - с годами они выглядят все лучше.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

СК запустил проект в YouTube, где поименно назовет виновных в преступлениях в Донбассе

На своем официальном канале СК РФ представит результаты следствия, покажет подозреваемых и обвиняемых в смерти мирных граждан Донбасса.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав

Обновлено в 08:02
Происшествия

Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом

Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Транспорт

Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти

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Культура

Александр Сокуров решил закрыть свой фонд поддержки кино

В декабре прошлого года сообщалось, что полиция проводит проверку «Примера интонации» по заявлению о возможном хищении денег.
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Рубль подкосит снижение ставок Банка России

Снижение доходности грозит рублю ослаблением, однако Косатый предупреждают, что есть и другие риски, которые говорят в пользу роста USDRUB к 69 рублям за доллар.
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