Экономика
Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4%РИА Новости 02:49
Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, вместе с тем в последние месяцы Орешкин неоднократно заявлял, что министерство ожидает ее ниже 4%. Он также называл завышенным прогноз ЦБ, который даже после июньского снижения составляет 4,2-4,7%.
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Минэкономразвития сохраняет оценку годовой инфляции в 2019 году ниже 4%. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин на форуме по моногородам.ТАСС02:20
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 18:54, Вашингтон
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