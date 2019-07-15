Экономика

Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4%РИА Новости 02:49

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, вместе с тем в последние месяцы Орешкин неоднократно заявлял, что министерство ожидает ее ниже 4%. Он также называл завышенным прогноз ЦБ, который даже после июньского снижения составляет 4,2-4,7%.
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Минэкономразвития сохраняет оценку годовой инфляции в 2019 году ниже 4%

Минэкономразвития сохраняет оценку годовой инфляции в 2019 году ниже 4%. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин на форуме по моногородам.
ТАСС02:20

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Минэкономразвития: инфляция по итогам 2019 года будет ниже 4%

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Орешкин рассказал о прогнозах годовой инфляции

Известия02:04

Еще раз об экономическом росте

Независимая газетавчера в 13:47
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