Экономика
Минэкономразвития ожидает дефляцию в августеГазета.Ru 03:48
Минэкономразвития России в августе с высокой долей вероятности ожидает дефляцию в пределах 0,2%, сообщает РИА "Новости".
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:21, Вашингтон
Политика
Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 04:49
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Общество
Синоптики предупредили о погодном коллапсе в Москве
В Москве ожидается погодный коллапс с 8 по 9 августа. Об этом рассказали синоптики Московского метеобюро, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
В ВСУ заявили о гибели шести военных в Донбассе
Обновлено в 04:25
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Экономика
ВЭБ выдал первые гарантии для привлечения бизнеса в нацпроекты
За три с лишним месяца госкорпорация «ВЭБ.РФ» выдала около 30 млрд руб. гарантий, которые должны способствовать привлечению частного бизнеса в нацпроекты.
Обновлено в 02:45
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Тренер сына Валуева погиб из-за аварии в Санкт-петербурге
Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии, обнаружили, что у Дербина остановилось сердце.
Обновлено в 05:14
Финансы
Чистая прибыль UniCredit в I полугодии выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль итальянской банковской группы UniCredit по итогам первого полугодия 2019 года выросла в 1,5 раза в годовом выражении – до 3,241 миллиарда евро, следует из отчетности группы.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Туристку из Перу избили и ограбили на проспекте Большевиков
Инцидент произошлел 6 августа около 20:35. Двое мужчин европейской внешности набросились на 35-летнюю туристку из Перу.
Обновлено в 01:53
Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Обновлено в 05:05
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Здоровье
Жителям Самарской области угрожает мышиная лихорадка
Роспотребнадзор предупреждает жителей Самарской области, об опасности заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), прозванной в народе "мышиной".
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов зашел в храм в куртке с оскорбительной надписью
На днях 32-летний футболист вместе с друзьями посетил церковь. Во время службы Дмитрий захотел сделать фотографию для своего микроблога.
Обновлено в 03:49
Недвижимость
ВТБ профинансирует достройку двух московских жилых комплексов ПИК
Банк ВТБ предоставил проектное финансирование девелоперу ПИК для строительства в Москве жилых комплексов "Бунинские луга" и Green Park.
Обновлено в 05:05
Кино
Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака
Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Здоровье
Названы сладости, которые без вреда можно есть даже худеющим
Обновлено вчера в 15:07
Культура
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Политика
МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей
Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Обновлено вчера в 20:24
Здоровье
О многих болезнях может сказать шум в ушах
В ушной раковине может образоваться пробка или попасть мелкие предметы. Заболевания сосудов также оказывают влияние на шум в ушах.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
Кино
Юных актёров из «Оно» омолодили для продолжения фильма
Юные актёры из первого фильма появятся в сиквеле во флешбэках.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
Наказание водителей за непропуск скорой помощи ужесточилось
Закон, ужесточающий наказание водителей за воспрепятствование проезду скорой помощи и созданию помех работе медицинских специалистов, вступил в силу.
Обновлено вчера в 02:00
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Общество
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище. Точная дата похорон пока не определена. Певец умер 4 августа на 85-м году жизни.
Обновлено в 03:39