Экономика

Минэкономразвития ожидает дефляцию в августеГазета.Ru 03:48

Минэкономразвития России в августе с высокой долей вероятности ожидает дефляцию в пределах 0,2%, сообщает РИА "Новости".
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Коммерсантъвчера в 18:09

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