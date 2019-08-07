Экономика

Минэкономразвития ожидает дефляцию в августеГазета.Ru 03:48

Минэкономразвития России в августе с высокой долей вероятности ожидает дефляцию в пределах 0,2%, сообщает РИА "Новости".
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