Экономика
Минэкономразвития ожидает дефляцию в августеГазета.Ru 03:48
Минэкономразвития России в августе с высокой долей вероятности ожидает дефляцию в пределах 0,2%, сообщает РИА "Новости".
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:31, Вашингтон
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Обновлено в 05:20
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
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Общество
Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа
Обновлено в 03:25
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Зеленский обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Киеве, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 04:23
Политика
Зеленский прибыл с первым визитом в Турцию
Напомним, 5 августа сообщалось, что Зеленский 7-8 августа посетит с визитом Турцию, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Москве остановили движение поездов на участке синей ветки метро
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена остановлено из-за падения пассажира, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:12
Происшествия
«Несуществующий» двухмесячный мальчик в Сочи скончался от инсульта
Читайте, как в больнице Сочи умер «несуществующий» двухмесячный мальчик без документов.
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Кино
Disney выпустит ремейки «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Ставропольском крае женщина подожгла сотрудницу полиции
Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая подожгла инспектора по делам несовершеннолетних, не желая говорить о пропаже дочери, сообщает следственное управление СК РФ по краю.
Обновлено в 08:40
Здоровье
Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка
Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Общество
На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания
Обновлено в 11:05
Гаджеты
Xiaomi пообещала смартфон с камерой на 108 Мп
Сегодня Xiaomi помимо презентации 64-мегапиксельной камеры сообщила о разработке камеры на 108 Мп.
Обновлено в 10:45
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Общество
Приставы устроили рейды по квартирам участников протеста 27 июля
Сотрудники столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) провели рейды по домам горожан, задержанных на несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:54
Футбол
Мамаев и Кокорин сыграют против клуба ПФЛ
Обновлено в 11:13
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Здоровье
Лечебный корпус больницы имени Плетнева отремонтируют
Капитальный ремонт проведут в лечебном корпусе онкологического стационара больницы имени Плетнева.
Обновлено в 07:19
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала подросшего сына в рекламе
Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.
Обновлено в 09:00
Происшествия
«ЮТэйр» оштрафовали после продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Авиакомпанию "ЮТэйр" оштрафовали после того, как перевозчик обязал жительницу Хабаровска купить 11 билетов для двух детей-инвалидов, заявили РИА Новости в среду в Уральской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 10:27
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Обновлено вчера в 20:24
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено вчера в 19:33
Финансы
Золото превысило $1500 за унцию впервые за шесть лет
В среду, 7 августа, золото на бирже Comex в Нью-Йорке подорожало на 1,3% до $1503,3 за унцию, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 09:37
Транспорт
Всех водителей трамваев уволили в Твери
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о жизни с Андреем Аршавиным
Имя своего избранника телеведущая предпочла скрыть. Кроме того, Барановская прокомментировала возможность воссоединения с Аршавиным.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Мужчина и ребёнок утонули во время шторма в Сочи
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