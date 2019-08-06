Экономика

Минэкономразвития ожидает дефляцию в августеRambler News Service 03:40

«В августе с высокой вероятностью будет происходить дефляция (от -0,2 % м/м до 0,0 % м/м), что соответствует годовым темпам роста 4,4–4,5 % г/г.», — говорится в документе. В МЭР подчеркнули, что «дефляция по итогам месяца возможна при ускорении удешевления плодоовощной продукции».
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Росстат рассказал, какие продукты подорожали в июле

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МЭР: годовая инфляция в России в августе составит 4,4-4,5%

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Взгляд.ру03:54

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Минэкономразвития ожидает дефляцию в августе

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Годовая инфляция в России чуть замедлилась в июле

Росбалтвчера в 09:45

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Бизнес журнал05 августа в 02:29
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
Армия и оружие

Пентагон заявил о возрождении ИГ в Сирии

Террористы «Исламского государства» (ИГ, экстремистская группировка, запрещена в России) укрепляют позиции в Ираке и намерены возродить свои силы в Сирии.
Обновлено вчера в 21:06
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Автомобиль взорвался в Магнитогорске

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Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца

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Экономика

Россия вошла в список стран с устойчивым развитием

Россия вошла в список стран с наиболее сильными позитивными изменениями с 2008 года в экономике и обществе, свидетельствуют данные ежегодного индекса SEDA компании The Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 02:54
Происшествия

Шесть россиян пострадали в ДТП в Турции

Пострадали шестеро россиян, они доставлены в больницы. Двое госпитализированы в Анталье, четверо в Аланье.
Обновлено в 03:33
Общество

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Политика

Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17

Обновлено в 03:13
Культура

Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом

Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Футбол

ЦСКА нацелился на форварда «Флуминенсе»

Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего бразильского "Флуминенсе" Педро Гильерме Абреу дос Сантоса.
Обновлено в 03:47
Политика

Любовь Соболь довела главу ЦИК Эллу Памфилову до слез

Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

Директоры сети стриптиз-клубов создали тайные бордели в регионах РФ

В ходе расследования выяснилось, что житель Удмуртии организовал сеть стриптиз-клубов. Там за деньги оказывались услуги интимного характера.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

Зеленский созвал силовиков на совещание из-за ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Разин отдохнул с мамой Бузовой и изменил мнение о ее дочери

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сделал достаточно неожиданное признание.
Обновлено в 00:19
Кино

Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»

Обновлено в 03:29
Экономика

ВСС предложил обязать арендаторов лесов страховать их

Страховщики предлагают вернуться к вопросу страхования лесов и начать с арендаторов. Сегодня в аренде находится одна пятая лесов.
Обновлено вчера в 05:50
Футбол

Агент Малкома прокомментировал проявление расизма фанатами «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент Малкома, перешедшего этим летом за 40 млн евро из «Барселоны» в «Зенит», прокомментировал шумиху вокруг якобы расистского баннера, появившегося на «Вираже» во время матча с «Краснодаром» (1:1). Британский таблоид The Sun заявил, что фанаты не приняли футболиста, а сам игрок уедет из Петербурга уже зимой.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие

Киев срочно стянул войска под Мариуполем для вторжения в Донбасс

Украинская армия готовится к крупномасштабным боевым действиям против Донецкой народной республики и формирует подразделения на мариупольском направлении.
Обновлено в 02:39
Политика

Южная Осетия хочет войти в состав России

«Исторически было бы правильно, если бы республика Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации», — цитирует Бибилова РИА «Новости».
Обновлено вчера в 23:46
Общество

В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания

Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом

Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Четверть детей в России оказались за чертой бедности

По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Обновлено в 01:35
Общество

Росстат назвал основные причины незанятости граждан

Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Политика

МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей

Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины

Обновлено 05 августа в 15:11
Общество

Опрос показал главные семейные нужды россиян

Опроса "Левада-центра" показал, какие семейные нужны россияне считают приоритетными.
Обновлено в 01:02
Политика

Власти США заморозили часть фондов для помощи иностранным государствам

Администрация Соединенных Штатов заморозила часть средств, которые были выделены Конгрессом и предназначенные для оказания помощи иностранным государствам, сообщает CNN.
Обновлено в 02:59
Политика

В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил

В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Общество

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено вчера в 06:44
Политика

Путин: Пострадавшее жилье в Иркутской области будет восстановлено

Президент России Владимир Путин побеседовал в оздоровительном комплексе "Дагомыс" в Сочи с семьями пострадавших от наводнения в Иркутской области и обещал, что без жилья они не останутся.
Обновлено вчера в 11:58
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