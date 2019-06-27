Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиянRT на русском 11:57

Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.

с чего всё началось

Минэкономразвития России не планирует вводить контроль за расходами физических лиц, планов по разработке таких мер также нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиян

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