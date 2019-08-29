Экономика
РБКМинэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти
В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.
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Нефть ниже $50 В консервативном сценарии бюджет России с 2020 года остается без нефтяных сверхдоходов.РБКвчера в 15:38
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:28, Вашингтон
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В Москве напали на оппозиционерку Любовь Соболь
Оппозиционерка и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь подверглась нападению возле подъезда своего дома.
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Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
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Телеканал «Дождь» с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии
Телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии, выяснил RT.
RT на русском 02:23
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Тверские ведомости 03:15
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
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RT на русском вчера в 14:34
Технологии
Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия 02:30
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
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Казаев покинул «Сочи». За игрока борются «Ротор» и «Балтика»
Проведший на старте сезона в РПЛ 4 матча Казаев не захотел быть игроком запаса. Казаев перешел в «Сочи» зимой из «Томи».
Матч ТВ 04:50
Политика
Президент Италии поручит Конте сформировать новое правительство
Как ожидается, Маттарелла поручит Конте сформировать новое правительство на основе договоренностей, достигнутых во время консультаций президента с представителями парламентских партий, пишет «Коммерсант».
Известия вчера в 20:16
Авто
В России появится вэн Volkswagen T6.1 в 2020 году
В российском представительстве компании рассказали, что на нашем рынке T6.1 появится ориентировочно в первой половине следующего года.
SpeedMe вчера в 13:42
Музыка
Михаил Шуфутинский напомнил о приближении 3 сентября
Советский и российский певец Михаил Шуфутинский напомнил россиянам о приближении третьего сентября.
Москва 24 04:24
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Авто
В Сети появились первые снимки салона новой Hyundai Creta
В Индии началось серийное производство кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения для местного рынка.
Автоновости дня вчера в 12:27
Здоровье
Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы
В Нижнем Тагиле главные врачи двух больниц, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, отстранили от занимаемых должностей на время проверки.
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Сотрудники петербургского уголовного розыска раскрыли разбойное нападение на профессора факультета экономики Нью-Йоркского университета, который был избит и ограблен на одной из «злачных» улиц Северной столицы.
REGNUM 04:51
Игры
Новая игра про покемонов разочаровала геймеров
Геймеры жалуются на ошибки сервера при использовании новой мобильной игры Pokemon Masters, которую рано утром 29 августа официально запустил японский разработчик компьютерных игр DeNA Co. Она доступна как для Android, так и для iOS, на данный момент зафиксировано уже более 50 000 скачиваний.
Профиль 02:55
Армия и оружие
Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль
Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
Известия 00:07
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
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На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
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Федорова выбрала молодежный джинсовый стиль для повседневной жизни
Люди привыкли видеть светскую львицу в вечерних нарядах на красных дорожках.
Телепрограмма вчера в 21:49
Гаджеты
Gigabyte представил ноутбук Aero 17
Gigabyte выпустил свой новейший ноутбук Aero 17 .
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Общество
Росконтроль назвал опасные куриные котлеты
Эксперты Росконтроля проверили куриные котлеты брендов: «Петелинка», «Первая свежесть», «Троекурово», «Петровские деликатесы», «МясновЪ» и «О’кей».
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