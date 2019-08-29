Нефть ниже $50 В консервативном сценарии бюджет России с 2020 года остается без нефтяных сверхдоходов.

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В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.

Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти

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