Политика

Минэкономразвития оценило ущерб от ограничительных мерИзвестия вчера в 23:50

Ведомство пришло к выводу, что к концу прошлого года 62 страны ввели в отношении России 159 ограничительных мер, предполагаемый ущерб которых составил $6,3 млрд. Больше всего ограничений ввел Евросоюз (ЕС), чьи ограничения нанесли наибольший ущерб — около $2,4 млрд.
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Украина вошла в тройку лидеров по размеру нанесенного России ущерба

РБКвчера в 17:11

Подсчитан ущерб от антироссийских санкций

Телеканал 360°вчера в 21:50

В Минэкономики перечислили страны, нанесшие России наибольший ущерб санкциями

URA.Ruвчера в 17:36

Украина вошла в тройку лидеров по размеру нанесённого России ущерба

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Минэкономразвития оценило потери России от санкций и торговых ограничений

Ведомостивчера в 13:52

Российские экспортеры потеряли $6,3 млрд из-за экономических санкций Запада

Интерфаксвчера в 08:10

Потери российских экспортеров из-за санкций превысили $6 млрд

BFM.ruвчера в 09:50
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Происшествия

В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский

Обновлено вчера в 13:37
Экономика

ФАС объяснила, почему цены на продукты должны расти

Подорожание птицы и яиц (по данным Росстата, яйца в прошлом году подорожали на 25,9%, мясо и птица - на 9,7%) вызван активным развитием этого сектора, пояснил чиновник.
Обновлено вчера в 19:36
Политика

Жители южных Курил высказались против передачи островов Японии

Обновлено вчера в 20:51
Политика

Шестнадцать штатов США подали в суд на Трампа

Власти американской Калифорнии и еще 15 штатов подали иск, оспаривающий решение президента США Дональда Трампа о вводе режима чрезвычайного положения на южной границе страны.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Украина призвала отменить прокат российского фильма «Т-34» в США

Посольство Украины в США призвало к бойкоту российского фильма «Т-34» в США.
Обновлено вчера в 23:34
Политика

Трамп предупредил военных Венесуэлы о возможности «потерять все»

Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Фигуранты дела «Омской топливной компании» получили реальные сроки

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, данное изменение позволило фигурантам уголовного дела выстроить схему поставок угля через аффилированных посредников.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика

Оценка инфраструктурного плана на ₽6 трлн вызвала спор в правительстве

Что критикуют аналитики при правительстве Аналитический центр при правительстве не смог провести оценку социально-экономических эффектов объектов плана "по существу" по методике, предложенной Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

В Индии грузовик наехал на свадебную процессию

По меньшей мере 13 человек погибли и еще 15 получили ранения и травмы в северном штате Раджастхан, когда грузовик наехал на свадебную процессию поздно вечером в понедельник.
Обновлено вчера в 22:07
Гаджеты

Названы 20 лучших в мире смартфонов

Эксперты определили 20 лучших моделей смартфонов, вышедших за последнее время. Рейтинг опубликован на сайте издания Business Insider.
Обновлено вчера в 15:02
Общество

В России стали реже заключать брак

По данным Минюста, в России за прошедшие пять лет граждане стали реже заключать браки, передает RT.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Житель Новосибирской области убил швею, не получив скидку

По данным следствия, местный житель пришел к 60-летней швее, чтобы добиться снижения цены на свой заказ, однако женщина ему отказала.
Обновлено в 00:53
Общество

Минкомсвязь нашла применение оставшимся в России таксофонам

Согласно документу все оставшиеся в России телефонные будки должны быть оборудованы средствами оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
Обновлено в 00:17
Хоккей

Кучеров побил рекорд «Тампы» по количеству передач в сезоне

Российский форвард "Тампа Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров установил рекорд клуба по количеству результативных передач в регулярном сезоне НХЛ, сообщается на сайте лиги.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

Родителей экс-премьера Италии арестовали

Обновлено вчера в 22:00
Общество

Друзь уезжает в США на фоне скандала

Александр Друзь собирается в Соединенные Штаты на фоне скандала. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 19:01
Экономика

Экологические штрафы для бизнеса в России вырастут в десять раз

Размер санкций для крупных компаний вырастет в два раза, а для так называемых объектов высокого риска штрафы вырастут в десять раз.
Обновлено в 00:41
Политика

Facebook объяснил блокировку страниц связанной с RT компании

Руководство социальной сети Facebook объяснило причину, по которой были заблокированы страницы немецкой компании Maffick Media, связанной с RT.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие

DB: ЦРУ обвинило Россию в подлоге во время показа ракеты 9М729

Обновлено вчера в 18:52
Футбол

Хавбек Скопинцев перешел из «Ростова» в «Краснодар» за €6 млн

"Горожане" приобрели игрока за €6 млн. Контракт с хавбеком рассчитан на 4,5 года.
Обновлено вчера в 23:12
Наука

Умер автор термина «глобальное потепление»

В Нью-Йорке умер геолог и климатолог Уоллес Брокер, который ввел термин «глобальное потепление» (global warming), сообщил Колумбийский университет.
Обновлено вчера в 19:10
Хоккей

«Вашингтон» переиграл «Лос-Анджелес» благодаря дублю Овечкина

Обновлено в 01:03
Политика

Киеву предрекли конец транзитной газовой монополии

Запуск «Северного потока-2» позволит положить конец «украинской монополии» в транзите газа.
Обновлено в 00:55
Финансы

Валютные требования и обязательства ЦБ остаются на нуле

В IV квартале 2018 года требования и обязательства Центробанка РФ перед нерезидентами остались нулевыми, следует из материалов регулятора.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия

На Урале в ДТП с микроавтобусом один человек погиб и восемь пострадали

В Свердловской области произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате произошедшего один человек погиб и восемь пострадали.
Обновлено в 00:44
Происшествия

В Подольске в доме обнаружили тела трех человек

В подмосковном Подольске полицейские в доме обнаружили тела трех человек, включая ребенка. Об этом 19 февраля сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:22
Общество

«Форэс» уволит рабочего, устроившего пикет на Красной площади

Руководство компании «Форэс» решило в ближайшие дни расторгнуть трудовой договор с шихтовщиком Рустамом Корелиным, который устроил на Красной площади пикет против слишком маленькой зарплаты.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

В Китае обрушился канатный мост с туристами

Сообщается, что во время прохождения группы туристов по канатному мосту, один из них начал прыгать и раскачивать мост.
Обновлено вчера в 19:13
Футбол

Кудряшов забил гол в дебютном матче за «Истанбул Башакшехир»

«Истанбул Башакщехир» в гостях играет с «Антальяспором» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Турции.
Обновлено вчера в 12:37
Общество

Последнее суперлуние в 2019 году начнется в ночь на 19 февраля

Последнее суперлуние в 2019 году пройдет в ночь с 18 на 19 февраля, наблюдать его можно будет и в ночь с 19 на 20 февраля, сообщили РИА Новости ранее в Московском планетарии.
Обновлено вчера в 16:16
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