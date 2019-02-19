Политика
Минэкономразвития оценило ущерб от ограничительных мерРИА Новости 19:51
Как подсчитали в ведомстве, на конец 2018 года 62 страны ввели в отношении России 159 ограничительных мер, при этом предполагаемый ущерб от них составил 6,3 миллиарда долларов США.
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Политика
Жители южных Курил выступили против передачи островов Японии
Обновлено в 20:51
Общество
Друзь уезжает в США на фоне скандала
Александр Друзь собирается в Соединенные Штаты на фоне скандала. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 19:01
Политика
Венесуэла получит 300 тонн гуманитарной помощи из России
Обновлено в 19:31
Политика
Делегации США и КНР начнут серию торговых переговоров уже 19 февраля
Лю Хэ направляется в США в качестве спецпосланника председателя КНР Си Цзиньпина "Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что США примут официальную делегацию из Китая для ряда встреч, начиная с 19 февраля, для обсуждения торговых отношений между двумя станами", - говорится в распространенном заявлении Сандерс.
Обновлено в 20:58
Экономика
В ФАС рассказали о причинах роста цен на продукты
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Андрей Цыганов объяснил, почему цены на продукты должны расти.
Обновлено в 21:30
Армия и оружие
The National Interest оценил российский танк Т-90МС
Журнал The National Interest оценил «смертоносный» российский танк Т-90МС.
Обновлено в 21:57
Политика
Против Трампа подали иск 16 штатов США
Иск против президента США Дональда Трампа подали 16 штатов страны. Об этом рассказала New York Times в понедельник, 18 февраля.
Обновлено в 21:12
Политика
В Оттаву едет конвой из 170 грузовиков с недовольными решениями властей в нефтеотрасли
Конвой с протестующими из примерно 170 грузовиков подъезжает к столице Канады, чтобы высказать свое недовольство решениями властей в нефтяной отрасли страны.
Обновлено в 21:42
Политика
Facebook объяснился после блокировки связанных с RT аккаунтов
Социальная сеть Facebook дала комментарий в связи с блокировкой страниц, связанных с RT.
Обновлено в 16:43
Энергетика
В России производители в январе снизили цены на бензин на 19,1%
Цены производителей на бензин в январе в среднем по России снизились на 19,1%, на дизельное топливо - на 9,2%, говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 08:30
Наука
Умер автор термина «глобальное потепление»
В Нью-Йорке скончался геолог и климатолог Уоллес Смит Брокер — автор термина «глобальное потепление».
Обновлено в 20:59
Политика
Порошенко обвинил Россию в стремлении создать «вторую версию» СССР
Украинский президент Петр Порошенко обвинил российскую сторону в стремлении "уничтожить украинскую государственность".
Обновлено в 21:39
Происшествия
Родителей экс-премьера Италии арестовали
Родителей бывшего итальянского премьера Маттео Ренци поместили под домашний арест из-за подозрений в мошенничестве и намеренном доведении своих компаний до банкротства, передает ANSA.
Обновлено в 22:00
Происшествия
В США заключённые взломали автомобиль ради спасения ребёнка
Во Флориде (США) группа заключённых вскрыла автомобиль, чтобы спасти ребенка, который остался внутри.
Обновлено в 14:40
Политика
Сирия: военные РФ помогают местным жителям узнать судьбу родственников
Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в САР помогают местным жителям узнать судьбу их пропавших родственников.
Обновлено в 22:07
Политика
Кадыров объяснил причины передачи полномочий премьеру Чечни
Обновлено в 15:16
Происшествия
Связанный с Baring Vostok космонавт Леонов уехал из страны
Из России уехал космонавт Алексей Леонов, являющийся членом консультативного комитета инвестфонда Baring Vostok.
Обновлено в 07:01
Общество
Жителям российского города предложили чаще приходить в похоронное бюро
Жители Нового Уренгоя возмутились приглашением похоронного бюро обращаться чаще к его услугах, напечатанного в чеке конторы.
Обновлено в 16:42
Экономика
Кудрин счел ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал ситуацию с делом основателя инвестиционной компании Baring Vostok и члена совета директоров банка "Восточный" Майкла Калви чрезвычайной для экономики.
Обновлено в 14:25
Общество
Первый канал показал, как зрители шоу «Поле чудес» пакетами уносят еду
В эфире популярного шоу Первого канала «Поле чудес» появились кадры, на которых зрители по завершении съемок сметают с игрового барабана еду — гостинцы, привезенные участниками шоу.
Обновлено вчера в 16:12
Хоккей
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: Кучеров оформил дубль в первом периоде
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Обновлено в 20:25
Общество
Умер герой легендарного снимка со дня окончания Второй мировой
Герой легендарного фотоснимка, сделанного в день окончания Второй мировой войны, Джордж Мендонса (George Mendonsa) скончался в США в возрасте 95 лет.
Обновлено в 12:14
Экономика
Великобритания и Израиль подписали соглашение о торговле после Brexit
Великобритания и Израиль подписали соглашение о непрерывности торговли между двумя странами после Brexit, говорится в сообщении британского министерства международной торговли.
Обновлено в 20:48
Автоспорт
Даниил Квят завершил первый тест межсезонья девятым
18 февраля в испанской Барселоне на автодроме "Каталунья" завершились первые предсезонные тесты "Формулы 1". Они ознаменовались возвращением российского пилота Даниила Квята в свою старую-новую команду – итальянскую Toro Rosso.
Обновлено в 08:56