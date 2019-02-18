Политика
Минэкономразвития оценило ущерб от ограничительных мерРоссийская газета вчера в 23:21
В общей сложности получилось 159 ограничительных мер, предполагаемый ущерб от которых составил 6,3 миллиарда долларов. Сильнее всего от ограничений пострадали такие отрасли экономики, как металлургия, сельское хозяйство и химическая промышленность.
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с чего всё началось
Россия, по состоянию на конец 2018 года, потеряла $6,3 млрд на торговых санкциях, пошлинах и антидемпинговых мерах других стран, говорится в презентации к докладу Минэкономики.Коммерсантъ01:58
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Политика
Украина требует отменить показ фильма «Т-34» в США
Посольство Украины в США призвало представителей американских кинотеатров отказаться от показа российской картины "Т-34".
Обновлено в 01:20
Экономика
Рост цен на продукты назвали необходимым для успешного бизнеса
Цена на продовольственные товары для населения должна повышаться, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский
Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Полковник ГРУ Квачков вышел из колонии
Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков вышел из ворот колонии строгого режима в Мордовии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Индии столкнулись два военных самолета
В индийском штате Карнатака столкнулись два самолета авиационно-пилотажной группы «Сурья Киран» ВВС Индии.
Обновлено в 02:34
Космос
«Роскосмос» отправит на МКС двух космических туристов
Роскосмос и американская Space Adventure заключили контракт на полёт двух космических туристов на Международную космическую станцию, сообщает пресс-служба российской госкорпорации.
Обновлено в 02:32
Политика
В Австрии предрекли конец «украинской монополии» на транзит газа
Запуск проекта «Северный поток – 2» покончит с «временами украинской монополии» в вопросах транзита газа.
Обновлено в 01:21
Экономика
Группа «Эталон» покупает 51% в «Лидер-Инвест» у АФК «Система»
АФК "Система" подписала обязывающие документы о продаже 51% акций московского девелопера жилой недвижимости "Лидер-Инвест" девелоперской компании "Эталон" за 15,2 миллиарда рублей, при этом корпорация сохраняет интерес к покупке доли в самой группе "Эталон", сообщает АФК.
Обновлено в 02:06
Политика
Против Трампа подали иск 16 штатов США
Иск против президента США Дональда Трампа подали 16 штатов страны. Об этом рассказала New York Times в понедельник, 18 февраля.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Жители южных Курил высказались против передачи островов Японии
Обновлено вчера в 20:51
Хоккей
Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:11
Футбол
«Ростов» и «Краснодар» подтвердили переход Скопинцева
Обновлено в 02:33
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро
На открытии торгов рубль незначительно снизился к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 02:21
Общество
В Совфеде предложили ограничить работу супермаркетов в выходные
Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 01:29
Политика
Захарова назвала шантажом призыв Трампа к военным Венесуэлы
Обращение президента США Дональда Трампа к венесуэльским военнослужащим стоит воспринимать как шантаж, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
DB: ЦРУ обвинило Россию в подлоге во время показа ракеты 9М729
Обновлено вчера в 18:52
Гаджеты
Названы 20 лучших в мире смартфонов
Эксперты определили 20 лучших моделей смартфонов, вышедших за последнее время. Рейтинг опубликован на сайте издания Business Insider.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Во Владивостоке водитель насмерть сбил на тротуаре мать и ребенка
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
В Китае обрушился канатный мост с туристами
Сообщается, что во время прохождения группы туристов по канатному мосту, один из них начал прыгать и раскачивать мост.
Обновлено вчера в 19:13
Армия и оружие
Глава Рособоронэкспорта назвал портфель заказов компании в Индии
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2019 г. глава госкорпорации «Рособоронэкспорт» Александр Михеев отметил, что контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», подписанный РФ и Индией, вступил в силу.
Обновлено в 01:41
Экономика
Гройсман предрек Украине отказ от импортного газа
Украина сможет отказаться от импорта газа в ближайшие пять лет благодаря открытию собственных недр.
Обновлено в 01:34
Общество
Таксофоны предложили оборудовать сиренами для оповещения о ЧС
Для оповещения населения о ЧС Минкомсвязи предложило оборудовать существующую сеть таксофонов сиренами и громкоговорителями.
Обновлено в 01:24
Недвижимость
Банки предлагают распространить льготную ипотеку на вторичное жилье
Несколько крупных банков обратились в Минфин России с предложением распространить действие льготной ипотеки для семей с детьми на вторичное жилье, сообщила газета "Ведомости".
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Беременная Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк ради вечеринки
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл прибыла в Нью-Йорк для участия в вечеринке, посвященной скорому рождению ее ребенка.
Обновлено вчера в 16:32
Армия и оружие
СК возбудил дела по фактам обстрелов жителей Донбасса
Следственный комитет возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов мирных жителей Донбасса украинскими военнослужащими.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
При попытке проникнуть в ЛНР подорвались пять украинских диверсантов
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
The National Interest оценил российский танк Т-90МС
Журнал The National Interest оценил «смертоносный» российский танк Т-90МС.
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Совет ЕС отнес Россию к «постоянным нарушителям» прав человека
Россию в новой редакции документа эксперты совета отнесли к странам, в которых «постоянно наблюдаются случаи нарушения прав человека».
Обновлено в 01:20