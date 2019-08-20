Общество

Минэкономразвития оценило связь аварийности с числом частных камерРЕН ТВ 01:13

В докладе Минэкономразвития указывается, что среднее снижение аварийности при установке камер частных компаний достигает 19%, а с государственными камерами этот показатель не выше 15%.
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с чего всё началось

Минэкономики указало на снижение аварийности из-за частных камер

Минэкономразвития опровергло утверждение о том, что частные камеры устанавливаются в местах с наибольшим числом нарушений Правил дорожного движения (ПДД), а не в местах концентрации аварий. Об этом говорится в докладе министерства, направленном в правительство.
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