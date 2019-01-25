Экономика

Минэкономразвития оценило рост ВВП по итогам 2018 года на уровне 2%ТАСС 08:37

Ранее Минфин и Минэкономразвития прогнозировали рост ВВП России по итогам 2018 года на уровне 1,8%. О росте ВВП в будущем Минэкономразвития ожидает темпы роста ВВП России во втором полугодии 2019 года близкие к 2%.
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Глава Минэкономразвития предсказал рост ВВП России в 2%

Московский Комсомолец18:29

По итогам 2018 года ВВП России увеличился на 2%

Коммерсантъ17:05

Дмитрий Орешкин: «Население живет в когнитивном диссонансе»

Инвест-Форсайтвчера в 02:48

В МЭР заявили, что рост ВВП в IV квартале 2018 года ускорился до 2,2%

ТАСС10:22

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в 2018 году в 2%

Интерфакс08:46

В Минэкономразивития оценили рост ВВП в 2018 году

Газета.Ru08:39

Рост экономики России в 2018 году превысил прогнозы

РБК10:08
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Происшествия

В Бразилии после прорыва дамбы пропали около 200 человек

Обновлено в 15:47
Армия и оружие

Россия зафиксировала массовые маневры американских военных спутников

Российские средства слежения фиксируют интенсивные перемещения на геостационарной орбите американских военных спутников GSSAP с целью инспекции других военных аппаратов.
Обновлено в 19:48
Общество

Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов

Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено в 06:46
Спорт

Загитова прокомментировала свое выступление на ЧЕ по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сказала, что на чемпионате Европы могла остаться ни с чем, поэтому она рада серебряной медали.
Обновлено в 21:12
Происшествия

Ребенка, упавшего в колодец в Испании, спасти не удалось

Двухлетнего ребенка, упавшего в технический колодец на юге Испании (муниципалитет Тоталан, провинция Малага), спасти не удалось.
Обновлено в 22:15
Технологии

Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp

Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.
Обновлено в 11:30
Кино

«Золотого орла» в номинации лучший фильм получила картина «Война Анны»

Картина «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко победила в номинации лучший фильм в рамках кинопремии «Золотой орел».
Обновлено в 17:18
Происшествия

Мигрант обвинил полицейских в пытках по делу о взрыве в Магнитогорске

Гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов, задержанный в Магнитогорске 16 января, пожаловался на пытки со стороны полицейских.
Обновлено в 07:30
Единоборства

Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
Обновлено в 13:54
Космос

В лунном грунте нашли следы метеорита с Земли

Группа ученых из Швеции, Австралии, США и Великобритании нашла в образце реголита, доставленном на Землю экипажем «Аполлона-14», фельзитовые включения с зернами циркона земного происхождения — возможно, это не только самые древние минеральные образования на Земле, но и первое свидетельство метеорита земного происхождения, упавшего на Луну.
Обновлено в 09:21
Космос

Грузовой «Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:58
Авто

Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор

Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
Обновлено в 11:30
Политика

Трамп подписал законопроект о приостановке рекордного шатдауна

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о выделении бюджетных средств и восстановлении финансирования правительства до 15 февраля, сообщили в субботу, 26 января, в пресс-службе Белого дома.
Обновлено в 21:47
Политика

Банк Англии отказал Мадуро в возвращении золотых слитков на $1,2 млрд

Банк Англии не удовлетворит просьбу правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро о возвращении золотых слитков на сумму $1,2 млрд.
Обновлено в 21:02
Авто

Опубликованы первые фотографии нового электрокара BMW i4

Фотошпионам впервые удалось заснять новый электрокар BMW под названием i4.
Обновлено в 07:19
Политика

Лидер венесуэльской оппозиции уличен в тайной поездке в США

Обновлено в 21:37
Политика

Украинский журналист, толкнувший Скабееву, отказался извиняться

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко, толкнувший российскую журналистку Ольгу Скабееву в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), прокомментировал инцидент в фейсбуке.
Обновлено в 14:32
Транспорт

«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды

Компания «Аэрофлот» отменяет 131 международный и внутренний рейс на 26 и 27 января из-за неблагоприятных метеоусловий в Москве.
Обновлено в 12:56
Наука

Ученые выяснили, что на ДНК человека может повлиять одна ночь без сна

Как установили ученые, всего одна ночь без сна может повлиять на ДНК человека.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр

Обновлено в 10:00
Гаджеты

ФАС доработает концепцию о предустановке приложений на смартфоны

Два основных положения концепции касаются предустановки отечественных приложений на смартфоны для российского рынка, а также возможность полностью удалить предустановленные программы (кроме сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования), уточнил замглавы ФАС.
Обновлено в 12:21
Авто

Источники сообщили о возвращении Opel в Россию

Обновлено в 03:51
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi Mi A2 перестали работать после январского обновления

Пользователи начали жаловаться на то, что смартфон Xiaomi Mi A2 уходит в циклическую перезагрузку при установке январского обновления безопасности.
Обновлено в 07:16
Экономика

Еще одно рейтинговое агентство сменило руководителя

Представитель агентства объяснил изменения необходимостью реализации новой стратегии развития.
Обновлено в 11:17
Космос

«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам

Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
Обновлено в 11:53
Экономика

Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн

Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Двое работников погибли в шахте Ново-Широкинского рудника в Забайкалье

Обновлено в 21:52
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Чехова по делу о взятках

Обновлено в 13:07
Происшествия

Сотрудники МЧС спасли восемь человек при пожаре в жилом доме в Москве

Сотрудники МЧС спасли восемь человек во время ликвидации пожара в многоэтажном жилом доме в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС столицы.
Обновлено в 21:37
Происшествия

В итальянских Альпах вертолет столкнулся с туристическим самолетом

Обновлено в 13:05
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