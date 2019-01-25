Экономика
Минэкономразвития оценило рост ВВП по итогам 2018 года на уровне 2%ТАСС 08:37
Ранее Минфин и Минэкономразвития прогнозировали рост ВВП России по итогам 2018 года на уровне 1,8%. О росте ВВП в будущем Минэкономразвития ожидает темпы роста ВВП России во втором полугодии 2019 года близкие к 2%.
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Происшествия
В Бразилии после прорыва дамбы пропали около 200 человек
Обновлено в 15:47
Спорт
Загитова высказалась о своем выступлении на ЧЕ по фигурному катанию
Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление на чемпионате Европы по фигурному катанию, проходящем в Минске.
Обновлено в 15:20
Наука
Ученые выяснили, что на ДНК человека может повлиять одна ночь без сна
Как установили ученые, всего одна ночь без сна может повлиять на ДНК человека.
Обновлено в 13:59
Общество
Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов
Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено в 06:46
Транспорт
«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды
Компания «Аэрофлот» отменяет 131 международный и внутренний рейс на 26 и 27 января из-за неблагоприятных метеоусловий в Москве.
Обновлено в 12:56
Технологии
Facebook может объединить чаты Messenger, Instagram и WhatsApp
Facebook планирует ввести функцию, которая позволит пользователям WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger обмениваться сообщениями между приложениями, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:57
Космос
В лунном грунте нашли следы метеорита с Земли
Группа ученых из Швеции, Австралии, США и Великобритании нашла в образце реголита, доставленном на Землю экипажем «Аполлона-14», фельзитовые включения с зернами циркона земного происхождения — возможно, это не только самые древние минеральные образования на Земле, но и первое свидетельство метеорита земного происхождения, упавшего на Луну.
Обновлено в 09:21
Политика
Палата представителей США проголосовала за прекращение шатдауна
Палата представителей конгресса США проголосовала за принятие законопроекта, предусматривающего временное возобновление работы федерального правительства Соединённых Штатов до 15 февраля.
Обновлено в 19:28
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi Mi A2 перестали работать после январского обновления
Пользователи начали жаловаться на то, что смартфон Xiaomi Mi A2 уходит в циклическую перезагрузку при установке январского обновления безопасности.
Обновлено в 07:16
Политика
Толкнувший Скабееву украинский журналист не захотел извиняться
Обновлено в 17:28
Авто
Источники сообщили о возвращении Opel в Россию
Обновлено в 03:51
Кино
«Золотого орла» в номинации лучший фильм получила картина «Война Анны»
Картина «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко победила в номинации лучший фильм в рамках кинопремии «Золотой орел».
Обновлено в 17:18
Армия и оружие
Россия зафиксировала массовые манёвры военных спутников США
Обновлено в 20:00
Авто
Опубликованы первые фотографии нового электрокара BMW i4
Фотошпионам впервые удалось заснять новый электрокар BMW под названием i4.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Подростка, устроившего пальбу у школы, посадят в СИЗО
Обновлено в 08:30
Космос
Грузовой «Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:58
Происшествия
Из горящего жилого дома на юго-востоке Москвы спасли восемь человек
Восемь человек спасены из пожара на девятом этаже 14-этажного дома в Батайском проезде в Москве, двоих из спасенных осматривают медики, возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Обновлено в 18:17
Космос
«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам
Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
Обновлено в 11:53
Экономика
Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн
Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 10:34
Авто
Появились дебютные изображения обновленной Hyundai Sonata
Компания Hyundai начала финальные дорожные испытания седана Sonata следующего поколения.
Обновлено в 13:16
Гаджеты
ФАС доработает законопроект о предустановке российских приложений
Федеральная антимонопольная служба России доработает законопроект о предустановке приложений отечественного производства на смартфоны и другие гаджеты.
Обновлено в 13:53
Происшествия
В Перу пассажирский автобус упал в реку
Обновлено в 16:57
Общество
Арслан Каипкулов снял репортаж об экологической ситуации в Сибае
Подросток, мечту которого исполнил Владимир Путин, снял репортаж об экологической ситуации в своём городе.
Обновлено в 11:25
Общество
Чубайсу вручили «Золотую маску»
"Золотую маску" без гравировки передали в дар главе "Роснано" Анатолию Чубайсу на аукционе во время торжественного вечера, посвященного открытию исторического здания театра "Школа современной пьесы", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 20:17
Политика
Лидер венесуэльской оппозиции ездил на консультации в Вашингтон
На консультации в Вашингтон ездил скандальный лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо перед тем как объявить себя исполняющим обязанности президента, сообщает The Associated Press.
Обновлено в 20:50
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор
Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
Обновлено в 11:30
Кино
Опубликованы первые кадры из нового фильма Квентина Тарантино
Напомним, Ди Каприо сыграл в новом фильме роль угасающей звезды вестернов, мечтающей вернуть былую славу, а Питт исполнил роль его двойника-дублера.
Обновлено в 20:10
Единоборства
Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
Обновлено в 13:54
Экономика
В России резко подорожала курица
По данным Минсельхоза, выросли также цены на говядину и свинину, но их рост был умеренным: говядина подорожала в рознице на 3,4 процента к январю 2018 года, свинина — на 8 процентов.
Обновлено в 01:48
Политика
США попросили Россию помочь с повесткой дня на переговорах с КНДР
США попросили Россию помочь с "повесткой дня" на переговорах с КНДР по денуклеаризации, сообщил замглавы российского МИД Игорь Моргулов после переговоров в Вашингтоне.
Обновлено в 18:11