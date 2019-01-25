Экономика
Минэкономразвития оценило рост ВВП по итогам 2018 года на уровне 2%ТАСС 08:37
Ранее Минфин и Минэкономразвития прогнозировали рост ВВП России по итогам 2018 года на уровне 1,8%. О росте ВВП в будущем Минэкономразвития ожидает темпы роста ВВП России во втором полугодии 2019 года близкие к 2%.
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Владимир Путин: «Нам нужно переходить на цивилизованные способы финансирования строительной отрасли»
Отраслевой журнал "Вестник"вчера в 02:16
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 10:29, Ашберн
Происшествия
В МВД объяснили задержание гражданина Киргизии в Магнитогорске
Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии не проверяется на причастность к взрыву в жилом доме, его искали по запросу местных властей за участие в беспорядках в Оше, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 10:12
Политика
Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву
Участвоваший в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутат Верховной рады Украины Борислав Береза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву.
Обновлено вчера в 18:20
Авто
Кроссовер Genesis GV80 замечен на тестах
Презентация серийного кроссовера от Genesis должна пройти осенью 2019 года, а продажи машины начнутся в 2020 году.
Обновлено в 04:37
Интернет
Facebook объединит чаты WhatsApp, Instagram и Messenger
Facebook планирует объединить сервисы обмена сообщений в Messenger, Instagram и WhatsApp.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Подростка, устроившего пальбу у школы, посадят в СИЗО
Обновлено в 08:30
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-09» отстыковали от МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" в пятницу отстыковали от Международной космической станции (МКС), сообщили ТАСС в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации "Роскосмос").
Обновлено в 07:59
Общество
СК проверяет сообщения о некачественном питании в школе в Юрге
Следователи проверяют информацию о некачественном питании в одной из школ города Юрги, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области.
Обновлено в 07:30
Авто
Опубликованы первые фотографии нового электрокара BMW i4
Основным конкурентом i4 станет Tesla Model 3. Судя по шпионским фотографиям, i4 будет похожа на концепт-кар под названием Vision Dynamics, который был показан еще в 2017 г. на автосалоне во Франкфурте.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Германии 500 человек эвакуировали из поезда после сообщения о бомбе
Во Франкфурте-на-Майне около 500 пассажиров были эвакуированы из поезда из-за угрозы взрыва.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Трое грабителей до смерти избили ветерана ВОВ из-за 20 тысяч рублей
Обновлено в 07:03
Общество
Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов
Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено в 06:46
Экономика
Реальные доходы россиян снизились пятый год подряд
Реальные доходы населения России в 2018 г. снова снизились – на 0,2%. Это пятое подряд годовое снижение, следует из данных Росстата.
Обновлено в 08:25
Технологии
Москва закупит еще 100 электробусов КАМАЗ
Москва заключила с КАМАЗом контракт жизненного цикла на поставку 100 электробусов и 36 ультрабыстрых зарядных станций к ним.
Обновлено в 10:07
Политика
Источник назвал имя нового главы ЦНИИмаш
Экс-начальника Военно-космической академии имени Можайского Станислава Суворова выбрали по итогам конкурса на замещение должности гендиректора головного научного института "Роскосмоса" - Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 08:25
Экономика
В России резко подорожала курица
Оптовые и розничные цены на мясо кур в январе 2019 года выросли более чем на 20 процентов, следует из материалов Минсельхоза, опубликованных на сайте ведомства.
Обновлено в 01:48
Технологии
В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств
В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Обновлено в 03:00
Спорт
Степанова и Букин стали вторыми после ритм-танца на чемпионате Европы
Французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию, установив новый мировой рекорд по количеству набранных баллов за прокат.
Обновлено в 08:28
Общество
Экс-бухгалтер «Седьмой студии» рассказала о мошеннических схемах
Обновлено в 07:21
Космос
Ученый оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
Землянам не стоит беспокоиться столкновения астероида Апофис с планетой в ближайшие 100 лет, поскольку вероятность такого события очень маленькая, заявил старший научный сотрудник Института астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Нароенков.
Обновлено в 07:55
Спорт
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Антерсельве
Норвежец Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Неизвестные попытались сжечь московского школьника
В конце сентября в Санкт-Петербурге группа подростков облила горючей жидкостью и подожгла 11-летнего мальчика с ДЦП.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Черном море возобновили поиск пропавших моряков с горящих танкеров
Поиск 10 моряков с двух танкеров, горящих четвертые сутки в районе Керченского пролива, возобновился в пятницу, его ведут проходящие в этом районе суда, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 04:35
Космос
Самый древний камень Земли обнаружили в лунном грунте
Самый старый образец скальной породы на Земле, возможно, найден.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Скворцова прокомментировала смерть ребенка в больнице на Урале
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что вызвала для разговора в Москву врачей, которые не смогли установить правильно диагноз девятилетней девочке, которая скончалась в начале января в одной из больниц города Копейска Челябинской области.
Обновлено в 08:53
Происшествия
«Ельцин-центр» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Около 30 человек эвакуировали из помещения "Ельцин-центра" в центре столицы из-за угрозы взрыва, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 07:43
Общество
Беспилотник Greenpeace атаковал завод по переработке ОЯТ во Франции
На западе Франции экологическая организация Greenpeace с помощью двух беспилотников атаковала завод по переработке ядерного топлива в городе Ла-Аг.
Обновлено в 08:50
Кино
Автор «50 оттенков серого» представит новый эротический роман
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Члена Центризбиркома лишили ученой степени
Член Центральной избирательной комиссии России, экс-депутат Госдумы Валерий Гальченко по решению ВАК лишен ученой степени кандидата социологических наук.
Обновлено в 06:33
Происшествия
СК добился выплаты части долгов по зарплате сотрудникам «Трансаэро»
До краха "Трансаэро" занимала второе место в России по пассажирообороту. Сертификат эксплуатанта был отозван в октябре 2015 года.
Обновлено в 09:29
Авто
Опубликован топ-10 самых популярных в России иномарок с пробегом
Обновлено в 01:54