Экономика

Минэкономразвития оценило объем санкционных товаров из Украины
Российская газета
07:30

Объем ввоза санкционных товаров из Украины, дополнительно запрещенных 29 декабря к импорту в Россию, составит в 2018 году около 510 миллионов долларов. Об этом свидетельствует предварительная оценка Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
Российская газета07:30

Подробнее о событии

Минэкономики России оценило импорт подпавших под санкции товаров из Украины в $510 млн

Коммерсантъ07:40

Импорт товаров в РФ с Украины, на который введен новый запрет, оценили в $510 млн

Интерфакс07:24

Импорт попавших под запрет украинских товаров за 2018 год оценили в $510 млн

Говорит Москва07:52

В Минэкономразвития оценили стоимость запрещённых украинских товаров

RT на русском07:17

Запрет на ввоз в Россию коснулся 10% украинского импорта

РБК07:14

Импорт в РФ попавших под запрет украинских товаров за 2018 г МЭР оценило в $510 млн

ПРАЙМ07:10

Импорт попавших под запрет украинских товаров оценивается в $510 млн

Газета.Ru07:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Политика

Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России

Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено в 14:08
Транспорт

МВД привяжет автономера к месту регистрации

Обновлено в 11:12
Происшествия

Жертвами крушения спасательного вертолета в ОАЭ стали четыре человека

В ОАЭ потерпел крушение спасательный вертолет.
Обновлено в 21:33
Экономика

Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности

Туроператор "Атурис-тур" объявил, что прекращает деятельность в связи с невозможностью исполнять свои обязательства.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие

Российские военные получат новейший ЗРК «Витязь»

Обновлено в 19:32
Политика

Россия запретила импорт ряда украинских товаров

Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию.
Обновлено в 05:45
Единоборства

Россиянин Петр Ян победил Силву де Андраде на турнире UFC 232

Российский боец смешанного стиля Петр Ян одержал победу над бразильцем Дугласом Силвой де Андраде в рамках турнира UFC 232, который проходит в американском Инглвуде.
Обновлено в 21:39
Происшествия

BlaBlaCar поможет найти пропавшую с попутчиком Ирину Ахматову

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar дал следствию всю информацию, необходимую для розыска пропавшей жительницы Тулы Ирины Ахматовой.
Обновлено вчера в 13:53
Политика

Лукашенко подарил Путину картошку на Новый год

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил главе РФ Владимиру Путину четыре мешка "самого лучшего" картофеля с президентского огорода и сало - "самое вкусное, конечно, подобранное белорусское сало".
Обновлено в 18:33
Экономика

Железная дорога в Крым подорожает на три миллиарда

Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту увеличится на три миллиарда рублей.
Обновлено в 19:40
Экономика

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января

Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Националиста Тесака посадили на 10 лет

Бабушкинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима националиста и лидера запрещенной в России организации «Реструкт» Максима Марцинкевича, известного как Тесак, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В Венесуэле произошло ДТП с 13 автомобилями

В Венесуэле в результате ДТП с участием 13 автомобилей погиб один человек.
Обновлено в 20:53
Космос

Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» снова перенесен

О перенесении запуска российско-германской космической обсерватории «Спектр-РГ» с начала апреля 2019 года на конец месяца заявил источник в ракетно-космической отрасли, 30 декабря пишет РИА Новости.
Обновлено в 22:02
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре

Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено в 08:02
Происшествия

У мисс Африка – 2018 на церемонии награждения загорелись волосы

У победительницы конкурса «Мисс Африка – 2018» Доркас Касинде во время церемонии награждения загорелись волосы.
Обновлено в 20:19
Финансы

Сбербанк повысил ставку по новогодним вкладам

Сбербанк с 30 декабря повышает с 6,5 до 7,4% годовых ставку по новогодним вкладам «Без паспорта» и «Большие планы», сообщается на сайте компании.
Обновлено в 14:37
Кино

Скончалась актриса Джун Уитфилд

Британская актриса Джун Уитфилд скончалась с Соединенном Королевстве на 94 году жизни, пишет The Sun.
Обновлено в 16:59
Политика

AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию

Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса.
Обновлено в 17:38
Спорт

Букмекеры назвали Вирер и Хофера фаворитами Рождественской гонки

Фаворитами назвали итальянцев Доротею Вирера и Лукаса Хофера: коэффициент на их победу — 2.50.
Обновлено в 05:38
Спорт

Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере

Российский биатлонист Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере.
Обновлено в 14:47
Происшествия

В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании

Обновлено в 06:01
Транспорт

РЖД получила первый современный плацкартный вагон

Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером, в ближайшее время он пройдет сертификацию и выйдет на тесты.
Обновлено в 04:52
Экономика

Топилин оценил решение проблемы с бедностью в 750-800 млрд рублей

Россиянам нужно порядка 750–800 млрд руб. доходов, чтобы свести уровень бедности в России к нулю, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Обновлено в 08:30
Политика

Трамп отметил прогресс в торговом споре с Китаем

Президент США Дональд Трамп рассказал, что переговоры по торговой сделке с Китаем "продвигаются очень хорошо".
Обновлено в 22:02
Политика

Порошенко расширил морскую зону Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне Украины", который регламентирует морские границы страны и наказание для нарушителей, сообщается на сайте главы украинского государства.
Обновлено в 10:10
Общество

Минпросвещения хочет запретить усыновлять более одного ребенка в год

Указывается, что поправки предполагают введение требований к минимальной площади жилья, где будет жить усыновленный ребенок, а также обязательное психологическое обследование приемной семьи.
Обновлено в 10:11
Происшествия

При пожаре в бараке в Хабаровске погибли три человека

Число погибших при пожаре в деревянном бараке в Хабаровске возросло до трех.
Обновлено в 19:20
Армия и оружие

Первая группа американских войск покинула Сирию

Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Возле военной базы в США снова заметили НЛО

В американском штате Огайо вблизи военной базы очевидцы заметили и засняли на видео треугольный НЛО.
Обновлено в 18:49
ещё по теме
Главное