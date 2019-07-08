Экономика
Годовая инфляция в России в июне опустилась до 4,7%ТАСС 07:55
Инфляция в России по итогам июня в годовом выражении опустилась до 4,7%, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Банка России. По данным регулятора, в мае годовая инфляция в РФ составила 5,1%.
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Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Президент Грузии осудила брань телеведущего в адрес Путина
Глава Грузии Саломе Зурабишвили осудила слова телеведущего оппозиционного канала «Рустави 2» Георгия Габунии, который нецензурно высказался в сторону президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:50
Экономика
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных Росстата
«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 09:33
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Экономика
Петербургскому метро запретили крупную закупку из-за нехватки чертежей
Комиссия Санкт-Петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы в понедельник, 8 июля, признала обоснованной жалобу ООО «Моспик» на действия ГУП «Петербургский метрополитен» и предписало подземке аннулировать закупки на общую сумму более 547 млн рублей.
Обновлено в 08:30
Авто
Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6
В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна
Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Политика
Билецкий выдвинул ультиматум Зеленскому из-за телемоста с Россией
Депутат Верховной рады и глава «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил украинскому президенту Владимиру Зеленскому ультиматум из-за телемоста между Россией и Украиной.
Обновлено в 05:54
Экономика
Вице-премьер Борисов предложил списать треть кредитных долгов оборонки
В декабре 2018 года Юрий Борисов заявил, что только на выплату процентов по кредитам предприятия оборонно-промышленного комплекса ежегодно тратят 135 млрд рублей.
Обновлено в 09:44
Общество
СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Ольга Орлова почтила память умершей Жанны Фриске в день ее рождения
Рядом с Фриске до самой смерти находились родители Владимир Борисович и Ольга Владимировна, сестра Наталья, а также ее близкая подруга и коллега Ольга Орлова.
Обновлено в 05:20
Политика
Госдума проведет парламентские слушания по искусственному интеллекту
"Стоит подумать о том, чтобы по искусственному интеллекту осенью запланировать большие парламентские слушания, поскольку тема глубокая и богатая, что точно требует отдельного рассмотрения", - сказал Орешкин.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:51
Общество
Возможные останки соратника Наполеона нашли в Смоленске
Ученые во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске наткнулись на уникальную находку — останки французского генерала Гюдена, который был ближайшим соратником императора Наполеона.
Обновлено в 09:44
Авто
Audi откажется от сенсорных экранов в салоне своих автомобилей
Марк Лихте предполагает, что возможно в будущем дисплеи заменят проекционные экраны и голосовое управление.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»
Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Автомобиль обстреляли в центре Москвы
Неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль в центре столицы.
Обновлено в 09:43
Футбол
Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА
Обновлено в 05:53
Политика
Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров
На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.
Обновлено в 07:43
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Авто
Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:16
Политика
Немецкий министр объяснил значимость «Северного потока-2» для Германии
Строительство газопровода «Северный поток-2» не сделает ФРГ зависимой от России, но принесет Берлину экономическую выгоду.
Обновлено в 02:34
Авто
Японцы спят и работают в каршеринговых авто
Обновлено в 09:39
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Сбербанк снизил максимальные ставки по рублевым и валютным вкладам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Обновлено в 09:10