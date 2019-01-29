Минэкономразвития объяснило резкое ускорение роста строительстваВедомости 14:28

с чего всё началось

Во вторник Минэкономразвития дало разъяснение: Росстат уточнил статистику Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯМАО). Теперь рост строительства за январь – ноябрь 2018 г. оценивается в 5,7%, сообщило Минэкономразвития.

Транспорт В России начали тестировать автоматический паспортный контроль В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.

Происшествия При взрыве в мечети на Филиппинах погибли два человека Два человека погибли, еще четверо получили ранения в результате взрыва гранаты в здании мечети в городе Замбоанга на филиппинском острове Минданао.

Происшествия С телефонов Сбербанка позвонили мошенники По версии мошенников, из банка звонили, чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты.

Авто Renault раскрыла интерьер нового Clio Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.

Политика Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезд из страны Верховный суд Венесуэлы запретил оппозиционному лидеру Хуану Гуаидо, провозгласившему семя временным президентом, выезд из страны и заблокировал его счета, сообщил глава суда Маикель Морено.

Экономика Минфин предложил увеличить лимит выплат за вред здоровью по ОСАГО В Министерстве финансов предлагают приравнять лимит выплаты за вред жизни и здоровью в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика и по ОСАГО, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента финансовой политики ведомства Веру Балакиреву.

Экономика Apple сообщила о снижении квартальной выручки и прибыли Газета The Wall Street Journal отмечает, что это первый случай за последние примерно 10 лет, когда в первом квартале финансового года снижалась и выручка Apple, и ее чистая прибыль.

Гаджеты Apple исправит ошибки в работе iPhone при видеозвонке Компания Apple до конца недели выпустит обновление программного обеспечения (ПО), которое исправит ошибки в работе iPhone при видеозвонке.

Происшествия ФБР не выяснило мотивов стрелка из Лас-Вегаса ФБР завершило расследование стрельбы в Лас-Вегасе, где в октябре 2017 года были убиты 58 человек и ранены почти 900.

Авто Renault отзывает в России 3,6 тыс. автомобилей Компания Renault отзывает 3622 автомобилей Renault Logan, Sandero и Dokker из-за дефектных подушек безопасности.

Политика WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.

ЖКХ В Барнауле более 200 домов остались без тепла из-за аварии В Барнауле произошла коммунальная авария на теплосети, в результате произошедшего более 200 жилых домов и социально значимых объектов остались без отопления.

Общество Замглавы Росгеологии Горринга уволили после скандального видео Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга после скандального видео в интернете, главе холдинга Роману Панову объявлен выговор.

Общество Минюст привел примеры «вынужденной коррупции» чиновников Ранее в январе стало известно, что чиновников могут перестать наказывать за «вынужденную коррупцию».

Авто Mitsubishi презентует в Женеве новый кроссовер Engelberg Tourer Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.

Авто Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.

Политика Страны «ядерной пятерки» отказались от итогового заявления в Пекине Представители стран "ядерной пятерки", встреча которых проходит в среду в Пекине, отказались от согласования итогового совместного заявления, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Общество Источник сообщил об обысках в Морском госуниверситете во Владивостоке Правоохранители проводят обыски в Морском государственном университете имени адмирала Невельского во Владивостоке, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Происшествия В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.

Экономика Система быстрых платежей заработает в магазинах в августе 2019 года Россияне смогут воспользоваться системой быстрых платежей в магазинах в августе 2019 года, когда начнутся первые тесты в торговых сетях.

Политика Настя Рыбка рассказала CNN, что ей запретили говорить о Дерипаске Модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) заявила, что "российские агенты" запретили ей отвечать на любые вопросы про бизнесмена Олега Дерипаску.

Политика Православная церковь в Америке не признала новую церковь Украины Синод Православной церкви в Америке не признал так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ) и подтвердил приверженность главе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.