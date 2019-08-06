Минэкономики не поддержало законопроект Минздрава о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года. В министерстве не нашли «научных обоснований» для установки порога на таком уровне.

с чего всё началось

Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года. Отзыв опубликован (*doc) на федеральном портале нормативных правовых актов, внимание на него обратила газета «Коммерсантъ».

Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

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