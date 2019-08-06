Общество
Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 годаРБК вчера в 22:42
Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года. Отзыв опубликован (*doc) на федеральном портале нормативных правовых актов, внимание на него обратила газета «Коммерсантъ».
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