Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года. Отзыв опубликован (*doc) на федеральном портале нормативных правовых актов, внимание на него обратила газета «Коммерсантъ».

Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

Экономика Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Происшествия На Кубани убили семью с маленьким ребенком Убита семья из трех человек: 32-летний мужчина, его 33-летняя супруга и их 5-летний сын.

Финансы Минфин США признал Китай валютным манипулятором Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Авто Европейский авторынок сократился впервые за пять лет Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA) подвела итоги первого полугодия и убедилась, что продажи новых автомобилей в Евросоюзе впервые с 2014-го сократились — на 3,1% (до 8 183 562 машин).

Происшествия В Ачинске эвакуируют жителей из-за взрывов на складе боеприпасов Несколько тысяч человек планируется эвакуировать из ряда микрорайонов города Ачинска в Красноярском крае и близлежащих деревень из-за взрывов на складе боеприпасов в воинской части возле деревни Каменка.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Экономика МВФ оценил влияние санкций и нефти на рост российской экономики Менее значимыми негативными факторами специалисты МВФ назвали жесткую бюджетную политику (-0,1 п.п.) и сдерживающую денежно-кредитную политику России (-0,2 п.п.). Таким образом, по оценке МВФ, в общей сложности все перечисленные факторы — антироссийские санкции, снижение цен на нефть и монетарная политика — лишили экономику РФ почти 1,2 процентных пункта ежегодного роста экономики.

Происшествия В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.

Общество Очевидцы сняли на видео гигантский смерч в Сочи Очевидцы сняли на видео смерчи, которые прошли по Черному морю и береговой части Сочи.

Футбол Армейский прорыв: ЦСКА вплотную подобрался к лидирующему «Зениту» Одни из главных претендентов на золотые медали розыгрыша — "Зенит" и "Краснодар" — не сумели выявить победителя и сыграли вничью (1:1).

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Армия и оружие В КНДР оценили проведение США и Южной Кореей совместных учений Ранее США и Южная Корея начали серию военных учений, несмотря на требования КНДР об их отмене.

Происшествия Подросток в Ленинске-Кузнецком сел за руль автомобиля и сбил ребёнка Как оказалось, инцидент случился на улице Мечникова, 11, а 10-летнего ребёнка сбил 17-летний юноша, незаконно занявший место водителя.

Политика Власти Германии ответили России на заявления о вмешательстве Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на канале «Россия 1» заявила, что, в частности, немецкие дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

Политика На Порошенко завели дело о подделке паспортов Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.

Армия и оружие National Interest рассказал о секретном справочнике США по войне с РФ В руководстве для военных США отмечается, что Россия приняла подход Вашингтона, который предусматривает покрытие поля боя пилотируемыми и беспилотными сенсорными системами для обнаружения врага.

Экономика СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч в месяц Исследование, проведенное агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости, показало, сколько россиян получают зарплату выше 75 тысяч рублей.

Политика Китай приостановил закупки сельскохозяйственной продукции в США Китайские компании приостановили закупки американской сельхозпродукции, сообщает 6 августа «РИА Новости» со ссылкой на заявление министерства коммерции Китая.

Экономика Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Общество Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».

Происшествия Казанский вокзал в Москве эвакуировали из-за задымления Дым затянуло в помещение вокзала. Всего из здания вокзала вывели около 350 человек.

Общество В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.

Технологии Жителей РФ предупредили об опасности фейковых видео со знаменитостями Как пояснили представители IT-фирмы, в интернете можно увидеть видео, дающие возможность заменить речь человека, движения губ и лица.

Экономика Банковским клиентам навязали много финансовых продуктов Банковским клиентам навязали много финансовых продуктов ЦБ впервые подробно оценил масштабы недобросовестного навязывания финансовых продуктов гражданам.