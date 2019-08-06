Общество

Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 годаРБК вчера в 22:42

Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года. Отзыв опубликован (*doc) на федеральном портале нормативных правовых актов, внимание на него обратила газета «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

В правительстве отказались запрещать алкоголь 18-летним

URA.Ru00:52

Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

РБКвчера в 22:42

Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

Известия00:36

Минэкономразвития выступило против запрета крепкого алкоголя до 21 года

Газета.Ruвчера в 23:57

Минэкономразвития не поддержало запрет на крепкий алкоголь до 21 года

РЕН ТВвчера в 23:15

Минэкономразвития не одобрило запрет крепкого алкоголя до 21 года

Комсомольская правда01:05

Алкоголь не стареет

Коммерсантъвчера в 18:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 01:28, Ашберн
Экономика

Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть

Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

На Кубани убили семью с маленьким ребенком

Убита семья из трех человек: 32-летний мужчина, его 33-летняя супруга и их 5-летний сын.
Обновлено вчера в 11:25
Наука

Современное мышление и язык появились одновременно 70 тысяч лет назад

Обновлено вчера в 10:22
Финансы

Минфин США признал Китай валютным манипулятором

Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 19:20
Авто

Европейский авторынок сократился впервые за пять лет

Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA) подвела итоги первого полугодия и убедилась, что продажи новых автомобилей в Евросоюзе впервые с 2014-го сократились — на 3,1% (до 8 183 562 машин).
Обновлено вчера в 06:40
Политика

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

В Ачинске эвакуируют жителей из-за взрывов на складе боеприпасов

Несколько тысяч человек планируется эвакуировать из ряда микрорайонов города Ачинска в Красноярском крае и близлежащих деревень из-за взрывов на складе боеприпасов в воинской части возле деревни Каменка.
Обновлено вчера в 11:07
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика

МВФ оценил влияние санкций и нефти на рост российской экономики

Менее значимыми негативными факторами специалисты МВФ назвали жесткую бюджетную политику (-0,1 п.п.) и сдерживающую денежно-кредитную политику России (-0,2 п.п.). Таким образом, по оценке МВФ, в общей сложности все перечисленные факторы — антироссийские санкции, снижение цен на нефть и монетарная политика — лишили экономику РФ почти 1,2 процентных пункта ежегодного роста экономики.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Общество

Очевидцы сняли на видео гигантский смерч в Сочи

Очевидцы сняли на видео смерчи, которые прошли по Черному морю и береговой части Сочи.
Обновлено вчера в 12:25
Футбол

Армейский прорыв: ЦСКА вплотную подобрался к лидирующему «Зениту»

Одни из главных претендентов на золотые медали розыгрыша — "Зенит" и "Краснодар" — не сумели выявить победителя и сыграли вничью (1:1).
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Армия и оружие

В КНДР оценили проведение США и Южной Кореей совместных учений

Ранее США и Южная Корея начали серию военных учений, несмотря на требования КНДР об их отмене.
Обновлено в 00:12
Происшествия

Подросток в Ленинске-Кузнецком сел за руль автомобиля и сбил ребёнка

Как оказалось, инцидент случился на улице Мечникова, 11, а 10-летнего ребёнка сбил 17-летний юноша, незаконно занявший место водителя.
Обновлено в 01:13
Футбол

Гурам Аджоев: «Мирзов позвонил сам и сказал: „Хочу к вам“»

В Германии прошел обследование, врачи сказали, что можно обойтись без операции.
Обновлено вчера в 17:10
Политика

Власти Германии ответили России на заявления о вмешательстве

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на канале «Россия 1» заявила, что, в частности, немецкие дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 17:15
Политика

На Порошенко завели дело о подделке паспортов

Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено вчера в 14:13
Армия и оружие

National Interest рассказал о секретном справочнике США по войне с РФ

В руководстве для военных США отмечается, что Россия приняла подход Вашингтона, который предусматривает покрытие поля боя пилотируемыми и беспилотными сенсорными системами для обнаружения врага.
Обновлено вчера в 23:53
Футбол

«ПСЖ» предложил «Ювентусу» 60 млн евро за Дибалу

Обновлено вчера в 17:13
Экономика

СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч в месяц

Исследование, проведенное агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости, показало, сколько россиян получают зарплату выше 75 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:52
Политика

Китай приостановил закупки сельскохозяйственной продукции в США

Китайские компании приостановили закупки американской сельхозпродукции, сообщает 6 августа «РИА Новости» со ссылкой на заявление министерства коммерции Китая.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика

Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы

В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Совет штатов Индии принял законопроект об отмене статуса Кашмира

Обновлено вчера в 14:28
Общество

Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия

Казанский вокзал в Москве эвакуировали из-за задымления

Дым затянуло в помещение вокзала. Всего из здания вокзала вывели около 350 человек.
Обновлено вчера в 10:41
Общество

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Технологии

Жителей РФ предупредили об опасности фейковых видео со знаменитостями

Как пояснили представители IT-фирмы, в интернете можно увидеть видео, дающие возможность заменить речь человека, движения губ и лица.
Обновлено в 00:34
Экономика

Банковским клиентам навязали много финансовых продуктов

Банковским клиентам навязали много финансовых продуктов ЦБ впервые подробно оценил масштабы недобросовестного навязывания финансовых продуктов гражданам.
Обновлено вчера в 18:12
Шоу-бизнес

В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес

В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.
Обновлено вчера в 15:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное