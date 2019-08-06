Минэкономики не поддержало законопроект Минздрава о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года. В министерстве не нашли «научных обоснований» для установки порога на таком уровне.

с чего всё началось

Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года. Отзыв опубликован (*doc) на федеральном портале нормативных правовых актов, внимание на него обратила газета «Коммерсантъ».

Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

Политика Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».

Армия и оружие Иран презентовал три новые управляемые ракеты В Иране во вторник, 6 августа, представили три новых модели высокоточных управляемых ракет собственного производства под названием Yasin.

Происшествия Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Приангарье Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.

Энергетика Одесса может остаться без отопления зимой из-за долгов 25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.

Общество В Японии за неделю от жары умерли 57 человек По меньшей мере 57 человек умерли, еще почти 20 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю.

Армия и оружие Пентагон намерен предотвратить операции Турции на севере Сирии Как отметил американский министр обороны во время визита в Токио, США намерены предотвратить турецкие операции в Сирии, поскольку «такие действия Турции стали бы неприемлемыми» и могли бы нести угрозу американским силам, которые работают с отрядами Сирийских демократических сил.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Политика Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.

Происшествия Массовая драка произошла в Москве Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".

Наука Маленькие дети выучили новые слова по-взрослому Американские ученые выяснили, что дети в возрасте от четырех до пяти лет учат новые слова, ориентируясь на то, насколько объект типичен для категории, в которую он входит, а также на то, как часто он встречается.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.

Политика Турция надеется, что США не пожертвуют отношениями с ней из-за С-400 Турция рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп не принесет в жертву отношения с ней из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Происшествия Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском выросло до 12 До 12 человек возросло количество пострадавших из-за взрывов боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае, сообщили во вторник, 6 августа, в районной больнице.

Армия и оружие ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.

Экономика Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять лет Россия почти на треть уменьшила импорт продовольствия за последние пять лет. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору дыни Советы по выбору любимого лакомства многих граждан РФ — дыни — опубликованы 6 августа пресс-службой Роспотребнадзора.

Общество Хозяйства Ростовской области собрали более 11 млн тонн зерновых Как сообщает агентство «Интерфакс-Юг», со ссылкой на слова губернатора Ростовской области Василия Голубева, донские аграрии практически завершили уборку зерновых и собрали 11,14 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Недвижимость Сбербанк временно снизил ставку по потребительским кредитам По подсчетам Frank RG, в августе минимальную ставку снижал Газпромбанк — до 9,8%. Но такая ставка доступна только при оформлении обязательного страхования (без страховки она увеличивается на 5–6 п.п.). По данным ЦБ, средняя ставка по кредитам физлицам на более чем один год за май (по последним данным) составила 13,4%.

Политика Спецпредставитель США по Украине попросил о встрече с Сурковым Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вновь хочет встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.